İş kurmak için gurbette biriktirdiği parasını hırsıza kaptırdı

Adana'da bir kişinin yurt dışında çalışıp iş kurma hayaliyle biriktirdiği 110 bin lirası camını açık unuttuğu otomobilinden çalındı.

Özbekistan'da elektrik santralinde çalışan 44 yaşındaki İsmail Mert, bir süre önce besicilik yapmak için memleketi Adana'ya döndü.

Mert, yurt dışında çalışarak kazandığı 110 bin lirayı merkez Yüreğir ilçesindeki banka şubesinden çekerek 31 PF 149 plakalı otomobilinin torpidosuna bıraktı.

Daha sonra alışveriş için iş yerine giren Mert, döndüğünde parasının çalındığını fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri, olay yerine gelerek araştırma yaptı.

Polis, iş yerinin güvenlik kamerasından olayı gerçekleştiren şüphelinin, plakası başka bir araç üzerine kayıtlı otomobille kaçtığını tespit etti.

İnceleme ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda zanlının, sürücünün açık unuttuğu araç camından torpidoya uzanarak parayı çaldığı belirlendi.

İsmail Mert, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevredekilerin aracına hırsız girdiğini söylemesi üzerine polise haber verdiğini belirterek, bankadan çıktıktan sonra takip edildiğini düşündüğünü söyledi.

