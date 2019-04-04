HABER

İş yerine tüfekle ateş açan kişiyi dövdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 09:33 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hasan C. (33) ve 3 arkadaşının iş yerine ateş açan İbrahim B.’yi (32) dövdü. İş yeri çalışanlarını korkutmak isterken saldırıya uğrayan İbrahim B.'nin darp edildiği anlar saniye saniye cep telefonu ile kayda alındı.

Turgutalp Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi'nde meydana gelen olayda tamirci dükkanına gelen İbrahim B., işyeri sahibi Hasan C. ile tartıştı. Tartışmanın ardından İbrahim B. aracındaki av tüfeğini alarak iş yerine ateş açtı.

Tüfeğini alıp dövmeye başladı

Hasan C. ile yanındaki arkadaşları Yaşar Y. (28), Oğuz N. (27) ve Yusuf N. (30), İbrahim B.'nin elinden tüfeği alıp, dövmeye başladı. İş yerinin içinde başlayan kavga, sokağa taşındı. Sokakta yaşananlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, yaralanan İbrahim B.'yi ekip aracıyla özel bir hastaneye götürdü.
Tedavisinin ardından İbrahim B. ve kendisini döven 4 kişi, İnegöl Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. İfadeleri alınan taraflar, karşılıklı şikayetçi oldu. (DHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa ihbar

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla anlaştı

Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla anlaştı

Süleyman Soylu'dan yerel seçimler sonrası ilk açıklama!

Süleyman Soylu'dan yerel seçimler sonrası ilk açıklama!

Utanç raporu! 'Eğer böyle olacağını bilseydim...'

Utanç raporu! 'Eğer böyle olacağını bilseydim...'

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Antalya'da görüldü! Ekipler 24 saat nöbetteydi

Antalya'da görüldü! Ekipler 24 saat nöbetteydi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da hareketli anlar!

Adana'da hareketli anlar!

National Geographic en iyi seyahat temalı fotoğraf yarışmasından kareler

Dünyanın en çarpıcı manzaraları bir arada

Ankara'da inşaat mühendisi, demirci ustasını vurdu

Ankara'da inşaat mühendisi, demirci ustasını vurdu

Günlük burç yorumları 4 Nisan Perşembe - Nisan ayı burç yorumları

Ay, boşlukta ilerlerken burçlarda neler oluyor?

Karapınar'da bir obruk daha oluştu!

Karapınar'da bir obruk daha oluştu!

Kızının gözü önünde annesini öldürdü! Yakalanınca söyledikleri 'pes' dedirtti

Kızının gözü önünde annesini öldürdü! Yüzsüzlüğü 'pes' dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.