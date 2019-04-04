İş yerine tüfekle ateş açan kişiyi dövdüler

Turgutalp Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi'nde meydana gelen olayda tamirci dükkanına gelen İbrahim B., işyeri sahibi Hasan C. ile tartıştı. Tartışmanın ardından İbrahim B. aracındaki av tüfeğini alarak iş yerine ateş açtı.

Hasan C. ile yanındaki arkadaşları Yaşar Y. (28), Oğuz N. (27) ve Yusuf N. (30), İbrahim B.'nin elinden tüfeği alıp, dövmeye başladı. İş yerinin içinde başlayan kavga, sokağa taşındı. Sokakta yaşananlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.