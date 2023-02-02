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  4. İşadamına mahkemede ‘böcek’ şoku! Aracını hemen sanayiye götürdü…

İşadamına mahkemede ‘böcek’ şoku! Aracını hemen sanayiye götürdü…

02.02.2023 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da görülen bir boşanma davasında ortaya çıkan detaylar pes dedirtti. İşadamı Erkut V. eşinin mahkemeye kendisini aldattığına yönelik ses kayıtları sunmasının ardından büyük bir şok yaşadı. Kayıtların kaynağını araştıran Erkut V. ikinci şoku ise arabasını sanayiye götürünce yaşadı. Aracındaki bölmede böcek diye tabir edilen ses kayıt cihazı buldu. İşte ilginç boşanma davasının detayları…

İşadamına mahkemede ‘böcek’ şoku! Aracını hemen sanayiye götürdü…

Böyle boşanma davası görülmedi. Eşi mahkemeye ses kayıtları sununca neye uğradığını şaşıran işadamının aracından ‘böcek’ bulundu. İstanbul'da danışmanlık şirketi yetkilisi olan Ömer Erkut V. ve eşi Asu V. şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıllık evliliğini bitirmeye karar verdi. Erkut V.'nin açtığı boşanma davasında iddiaya göre Asu V. eşinin 'zina ve sadakatsizlik' nedeniyle evlilik birliğinde kusurlu olduğunu ileri sürdü.

Sabah gazetesinin haberine göre; Boşanma dilekçesine eşinin şirketinin yaz gezilerinde yurtdışından gelen yabancı uyruklu kadınlarla birlikte olduğunu, sosyal medyada eskort ve benzeri hesaplarla mesajlaşmaları bulunduğunu iddia etti. Delil olarak eşinin konuşma kayıtlarını sunan Asu V., çocuğunun velayetinin kendisine verilmesini talep etti.

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ARACINDAN BÖCEK ÇIKTI

Erkut V. eşinin sunduğu ses kayıtlarını dinleyince büyük şok yaşadı. İddiaya göre ses kayıtları gizlice kaydedilmişti. Aracında yaptığı konuşma kayıtlarının eşi tarafından nasıl elde edildiğini araştıran Erkut V., aracını oto tamirciye götürdü. Araçtaki bir bölmede gizlenmiş halde 'böcek' olarak tabir edilen ses kayıt cihazı buldu. Bulunan cihazla savcılığa başvuran Erkut V., eşinden şikâyetçi oldu. İşadamı, boşanma davası sırasında sunulan ses kayıtlarının, eşi tarafından aracına gizlice yerleştirilen cihazla elde edildiğini, araç içindeki tüm konuşmaların eşi tarafından dinlenerek özel hayatının ihlal edildiğini savundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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