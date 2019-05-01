HABER

İşçinin ve emekçinin bayramı '1 Mayıs'

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 09:01 | Son Güncelleme

ABD'de işçilerin günlük çalışma süresinin 8 saate indirilmesi için 1884'te başlattığı mücadeleyle ortaya çıkan 1 Mayıs, dünyanın birçok ülkesinde emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor.

İşçinin ve emekçinin bayramı '1 Mayıs'

İşçilerin, günlük çalışma süresi konusunda küresel ölçekte dayanışmayla verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın birçok ülkesinde emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor.

ABD'de işçilerin, günlük çalışma sürelerinin 8 saate indirilmesi için 1884'te başlattığı mücadeleyle ortaya çıkan 1 Mayıs, 1886'da başlatılan kitlesel grevlerle yaygınlaşarak küresel nitelik kazandı.

Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatının 1889 Paris Kongresi'nde (II. Enternasyonalin 1. Kongresi), yılda bir günün, dayanışmaları amacıyla işçilerin ortak bayramı ilan edilmesi kararlaştırıldı. Amerikalı sendikacıların önerisi üzerine o gün ''1 Mayıs'' olarak belirlendi.

Birçok ülkede 1 Mayıs, "Emek Bayramı", "İşçi Bayramı" ve "1 Mayıs Bayramı'' adıyla resmi tatil olarak kutlanmaya başladı.

İSTANBUL'DAKİ İLK KUTLAMA 1912'DE YAPILDI

İşçi Bayramı, Osmanlı Devleti sınırlarında ilk kez 1911'de Selanik'teki tütün, pamuk ve liman işçilerince kutlanırken, İstanbul'daki ilk kutlama 1912'de yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkileri çerçevesinde Ankara'da 1 Mayıs 1922'de İşçi Bayramı kutlandı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez ise 1 Mayıs 1923'te resmi olarak bayram kutlaması yapıldı.

2019_MARTTTT_MAYISSS_

Taksim Meydanı'nda 1977'de düzenlenen 1 Mayıs programı, üzücü olaylara sahne oldu. Mitingde, DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler'in konuşması sırasında açılan ateş sonrasında 36 kişi yaşamını yitirdi.

Yaşanan bu olay gerekçesiyle 12 Eylül askeri darbesinin ardından 1 Mayıs bayram olmaktan çıkarıldı ve kutlamalar yasaklandı.

Milli Güvenlik Konseyince 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edildi.

SENDİKALAR FARKLI ŞEHİRLERDE KUTLAYACAK

Üzerine marşlar bestelenen, kitaplar yazılan, sinema filmleri çekilen 1 Mayıs, çalışanların sorun ve taleplerini gündeme getirildiği gün olma özelliği de taşıyor.

İşçi ve memur konfederasyonları ise 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında, son senelerde olduğu gibi bu yıl da farklı şehirlerde kitlesel etkinlikler düzenleyecek.

Türk-İş, bu yıl çalışma hayatına ilişkin sorunları gündeme taşımak için 1 Mayıs programını, işçi kenti olarak bilinen Kocaeli'de düzenleyecek.

Hak-İş ve Memur-Sen, bu yıl ortak kutlama yapacak. Daha önceki senelerde birlikte kutlama programları düzen iki konfederasyon, bu yıl da 1 Mayıs'ta Şanlıurfa'da olacak.

Türkiye Kamu-Sen ise Milli Mücadele'nin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919'un 100. yılı dolayısıyla, 1 Mayıs'ta Samsun'da program düzenleyecek.

DİSK ve KESK, bu yıl da İstanbul'da ortaklaşa program yapacak. Bakırköy Pazar Alanı'ndaki kutlamada, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri de yer alacak.

SENDİKALAŞMA ORANI YÜZDE 13.8

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının iş kollarındaki işçi ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2019 Ocak istatistiğine göre, Türkiye'de kayıtlı 13 milyon 411 bin 983 işçi var. Bunların 1 milyon 859 bin 38'i sendika üyesiyken, sendikalaşma oranı yüzde 13,8 seviyesinde bulunuyor.

Türk-İş, 975 bin 300 işçiyle en fazla üyeye sahip işçi konfederasyonu durumundayken, bu konfederasyonu 684 bin 144 üyeyle Hak-İş, 171 bin 428 üyeyle DİSK izliyor.

Kaynak: AA

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Ramazan orucu tutacaklar dikkat!Ramazan orucu tutacaklar dikkat!
1 Mayıs tarihi: 1 Mayıs'ın doğuşu ve Kanlı 1 Mayıs1 Mayıs tarihi: 1 Mayıs'ın doğuşu ve Kanlı 1 Mayıs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 Mayıs İşçinin ve emekçinin bayramı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

En Çok Okunan Haberler

Kerimcan Durmaz'ın babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Kerimcan Durmaz'ın babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

Trump'tan Venezuela açıklaması

Trump'tan Venezuela açıklaması

ABD'den Rusya'yı açık açık uyardı: Sözünüzü tutun

ABD'den Rusya'yı açık açık uyardı: Sözünüzü tutun

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Okuyucu Yorumları 10 yorum
tatil işte git evinde çocuklarınla otur yada pikniğe git eylem neymiş, olay çıkarmaktan huzur kaçırmaktan başka bir şey deyildir eylem yaparak bayram kutlanmaz.
işçilerden başka herkes tatil güya işçi bayramı.hani denetim haniiiii.
Yine işçiler bu günde çalışır. Boş kafalar, boş insanlar 1 mayıs işçiyiz haklıyız diye ortalarda dolanır.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cudi Dağı'nda PKK'ya ait 3 katlı mağara imha edildi

Cudi Dağı'nda PKK'ya ait 3 katlı mağara imha edildi

2019 Yılı Fitre Bedeli Ne Kadar? Diyanet'in Fitre Miktarı Açıklaması Ne Kadar?

Ramazan orucu tutacaklar dikkat!

1 Mayıs tarihi: 1 Mayıs'ın doğuşu ve Kanlı 1 Mayıs

1 Mayıs tarihi: 1 Mayıs'ın doğuşu ve Kanlı 1 Mayıs

2019 yılı hurma ve zemzem fiyatları ne kadar? Hurma ve zemzem fiyatlarına zam yapıldı mı?

Ramazan alışverişine çıkacaklar dikkat! İşte fiyatlar

PKK operasyonu! Türkiye'ye geldiği tespit edildi İstanbul'da yakalandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon!

Yaşasın 1 Mayıs! Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.