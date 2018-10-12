İshale ne iyi gelir? İshalken yenmemesi gereken yiyecekler nelerdir?

İshal ya da diyare, dışkının sık sık normalden sulu ve yumuşak olarak çıkmasıdır. Tıbbi tanıma göre günde 200 gramdan fazla dışkı üretiyorsunuz demektir. Oldukça sıkıntı verici bir durum olan ishal gününüzü mahvedebilir. Sık sık tuvalete gitme ihtiyacı, karın ağrısı gibi rahatsızlık verici durumlar insanların ishale ne iyi gelir diye tavsiye aramalarına yol açıyor. İshale iyi gelen yiyecekler tüketip bazı gıdalardan da uzak durularak ve bol sıvı tüketilerek ishal hem kontrol altına alınabilir hem de vücudun su dengesi korunur.

İSHAL NEDEN OLUR?

İshal birçok nedeni olabilir. Sağlıklı bir kişinin viral enfeksiyon kaynaklı ishalden birkaç günde , en fazla 1 hafta kurtulması beklenir. Ancak ishal dışında rahatsızlıklarınız varsa ve kötü besleniyorsanız ishal daha uzun sürebilir ki bu durumda çok sıvı kaybına ve tedavi olunmazsa hayati tehlikeye yol açabilir.

Viral enfeksiyon ve bakteriyel toksin kaynaklı olabilir.

İshalin nedenlerinden biri de C vitamini veya magnezyumun fazla alımıdır.

Hayvanlardan ve kirli içme sularında vücudunuza geçebilecek salmonella, kolerai giardia lamblia gibi organizmalar ishale yol açabilir. Temiz içme suyu tüketilmesi ve etlerin iyi pişirilmesine dikkat esilmesi gerekir.

Parazit ve bağırsak kurtları da ishale yol açabilir.

Toksinler ve gıda zehirlenmesi de ishalin nedenler içindedir.

Yağ yerine kullanılan olestra gibi sindirilemeyen malzeme içeren yiyecekler de ishal nedeni olabilir.

Kalın bağırsağın yeterince sıvı emmemesi de ishal nedenidir. Kalın bağırsak dışkıdaki suyu emerek, dışkının yarı katı bir kıvama gelmesini sağlar ki istenilen de budur. Ancak kalınbağırsak bir şekilde zarar görmüş yan da yangılıysa su emiliminde problem olur ve ishal oluşur.

Bunların yanında iskemi kaynaklı bağırsak hastalığı, kalın bağırsak kanseri, bazı hormonların aşırı salgılanması, safra tuzlarının emilmeden kalın bağırsağa geçmesi, inflamatuar bağırsak hastalığı da ishale yol açar.

İSHALE NE İYİ GELİR?

İshal söz konusu olduğunda kesinlikle unutulmaması gereken en önemli şey sıvı tüketimidir. İshal ile vücuttan atılan fazla suyu mutlaka vücuda geri kazandırmak gerekir. Doktorlar da ishal için hastalara öncelikle mutlaka bol sıvı almalarını söylerler. Tüketilen sıvılarda tuz ve elektrolitlerin de bulunması faydalıdır ki kaybedilen besinler de geri alınabilsin.