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Isı 40 derecenin üzerindeyse... Termal su uyarısı: Beyin yiyen amip bulaşabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.10.2020 10:02 | Son Güncelleme

40 derecenin üzerinde sıcaklığı olan sularda beyin yiyen amip türüne rastlanabileceğini söyleyen Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu üyesi Uzm. Dr. Yüce Ayhan, kaplıcalar ve termal sularla ilgili uyarıda bulundu. İşte ABD'de bir çocuğun içme suyundan kaptığı beyin yiyen amip türünü örnek gösteren Ayhan'ın açıklamaları...

Isı 40 derecenin üzerindeyse... Termal su uyarısı: Beyin yiyen amip bulaşabilir

ABD'nin Teksas eyaletinde 9 yaşındaki çocuğun içme suyundan kaptığı 'beyin yiyen amip' nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası Türkiye'de de amip riskinin olup olmadığına dair sorulara yanıt aranmaya başlandı. Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu üyesi Uzm. Dr. Ayhan, Türkiye'de 'beyin yiyen amip' türüne kaplıcalar gibi termal sularda rastlandığını belirterek, "Kontrolsüz, denetimsiz sular, hijyenik olmayan termal sular, kaplıcalar riskli olabilir" dedi.

Özellikle kış mevsiminde tercih edilen kaplıcalardaki suların temizliği konusunda dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Ayhan, şunları söyledi:

"Hücreyi yiyen, amip olarak adlandırılan mikroorganizma tek hücreli canlı, Türkiye'deki sularda da bulunabilen bir amip türü. Daha çok termal özellikli sularda yani 40 derecenin üzerindeki sularda canlı kalıyor. Amip, yüzme yoluyla burun sinüslerinden beyne ilerleyerek, bir beyin zarı iltihabı yapıyor. Kontrolsüz sular, hijyenik olmayan kaplıcalar risk olabilir. Hijyen çok önemli. Yüzme havuzlarının da klorlanması çok önemli. Amibin hijyenik sularda, hijyenik tesislerde bulaşma olasılığı yok. Gıda yoluyla yani suyun yutulmasıyla da bulaşmıyor. Sadece yüzmeyle burundan suyun girmesiyle bir bulaş riski söz konusu."

DHA

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