Işıklı tedavilerde bir yenilik! Fotobiyodinamik terapi

Dermatolog Uzm. Dr. Deniz Koral, ışıklı tedavilerde yenilik fotobiyodinamik terapi hakkında tüm merak edilenleri bizler için açıkladı. Fotobiyodinamik terapi cilde fotosensitizan yani ışığa duyarlı ürünler ve yüksek yoğunluklu diod ışığın kombine edildiği tedavi şeklidir. Tedavi edici ve onarıcı çeşitli içerikte ürünleri diod ışıkla aktive olarak cildin kendini yenilemesine ve onarmasına yardımcı olur.
SEÇİLEN TEDAVİYE GÖRE YENİLEME VE ONARIM SAĞLAR
Bu terapide kullanılan ışığa duyarlı ürünler 5-ALA, Collidal Gold, Colloidal Silver’dir. Seçilen tedaviye bağlı olarak yenilenme ya da onarım sağlarlar. Özellikle basit tipte aknelerde, güneş ve doğum lekelerinde, kırışıklıklarda ve kırmızı yüzlerde (rozase) gibi rahatsızlıklarda bir alternatif olarak kliniklerde uygulanabilir.
Fotobiyodinamik terapide kullanılan maskelerde 4 çeşit ışık kullanılır, KIRMIZI ışık rejuvenasyonda ve kırışıklıkta, MAVİ ışık aknede, SARI ışık kırmızı yüz, Rozasea’de ve YEŞİL ışık Melazma ve lekelerde kullanılır.
18 YAŞINDAN İTİBAREN HERKESE UYGULANABİLİR
Uygulama 18 yaşından itibaren herkese uygulanabilir, yüzünde açık yarası, bulaşıcı cilt hastalığı olmayan, ışığa duyarlılığı olmayan herkes kullanabilir. Fotobiyodinamik terapi öncesinde dikkat edilecek önemli bir şey yoktur, tedavi aralıklarında özellikle önerilmişse şikayete uygun kremlerin kullanılması ve mutlak surette güneş koruyucu gerekir.
SEANS ARALIKLARI
Ortalama haftada bir 4 seans yeterli olmakla birlikte 6-8 seansa kadar şikayetlerin durumuna göre tedavi uzatılabilir.
Tedavi bittikten sonra sonuçlar hastanın yaşam tarzı, alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına bağlı olarak 1 yıl gibi bir sürede kalıcılık gösterir.
Fotobiyodinamik terapi diğer cilt tedavileriyle ve kozmetik uygulamalarla (botoks, dolgu gibi) güvenle kombine edilebilir.
Uzm. Dr. Deniz Koral
Dermatolog
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