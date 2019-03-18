İşitme engelli öğrencilerden Çanakkale şehitleri için duygulandıran klip

Ey vatanıma göz diken, topraklarımı çiğnemek isteyen alçaklara geçit vermeyen, Çanakkale'm, şerefli ecdadım, Başkomutanım selam olsun, selam olsun sizlere. Seyit Onbaşı'ma, Nene Hatun'a selam olsun. Selam olsun kefeni üniforma olan askerim. Bütün dünya bilsin ki bu vatan ecdadımızdan bize emanettir. Onu canımız pahasına koruyacağız ve yaşatacağız. Şunu bilin ki eğer bir gün vatanımız tehlikeye düşerse, düşman karşısında duymayan kulağımız duyar, görmeyen gözümüz görür, tutmayan ayağımız cepheye koşar. Her Türk genci gibi kanımızın son damlasına kadar ne mutlu Türk'üm diyene."

Okul idaresince çok beğenilen mektup, öğrenciler tarafından klibe dönüştürüldü.

Elazığ Özel Eğitim Meslek Lisesindeki işitme engelli öğrenciler, Çanakkale'deki şehit ve gazilere duydukları minneti ve vatan sevgisi anlatmak amacıyla bir mektup yazdı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da işitme engelli öğrenciler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla şehitler için klip hazırladı.

- "Mektubu okuduğumuzda çok duygulandık"

Müdür Yardımcısı Hülya Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin kalplerindeki vatan sevgisiyle Çanakkale şehitlerine ve gazilerine duydukları minneti ifade etmek için mektup yazdığını belirtti.

Mektubu okuduklarında büyük anlam ifade eden cümleler karşısında çok duygulandıklarını, onların bu anlamlı hareketlerini ödüllendirmek için klip hazırladıklarını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz Çanakkale'de şehit düşen ecdadına minnetini, şükranını, 'Eğer bir gün vatanımız tehlikeye düşerse, düşman karşısında duymayan kulağımız duyar, görmeyen gözümüz görür, tutmayan ayağımız cepheye koşar' ifadeleri ile anlatıyor. Vatan ve ecdadın emaneti için engellerinin engel teşkil etmeyeceğini anlatan bir mektup yazmışlar. Kendilerini tebrik ediyorum."

İşitme engelli öğrenciler de duygularını işaret diliyle aktardı.

Fırat Dilekçe, ülkenin her ferdi gibi tüm engelli bireyler olarak her daim vatan savunmasına hazır olduklarını belirterek, şunları söyledi: