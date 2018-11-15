İSKİ'den AK Parti, MHP ve CHP'li isimlere hediye çanta!

İstanbul’da konut ve iş yerleri için suya yüzde 15 indirim yapan İSKİ'nin Genel Kurulu'nda meclis üyelerine dağıtılan çantalar dikkat çekti. 310 meclis üyesine, dünyaca ünlü bir markanın piyasa değeri yaklaşık 1000 lira olan çantalarından hediye edildi.

Sözcü'den Özlem Güvenli'nin haberine göre, 6 milyon 415 bin abonesi bulunan İSKİ’nin Genel Kurulu dünkü İBB Kasım ayı meclis oturumunda gerçekleştirildi. Genel kurulda İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan kurumun 2019 bütçesinin 8 milyar 501 milyon 502 bin lira olduğunu açıkladı. Turan bütçenin yüzde 44’ünün yani 3 milyar 745 milyon 655 bin lirasının yatırıma ayrıldığını söyledi.

1000 LİRALIK ÇANTA HEDİYE EDİLDİ

İSKİ Genel Kurulu için düzenlenen oturumda meclis üyelerine kurum tarafından hediye de dağıtıldı. İndirim tartışmasının yapıldığı oturumda AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve bağımsızlardan oluşan toplam 310 meclis üyesine dünyaca ünlü bir markanın piyasa değeri yaklaşık 1000 lira olan çantalarından hediye edilmesi dikkat çekti.





