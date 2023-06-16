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İskoçya'ya giden Erkan Kolçak Köstendil etek giydi! Sosyal medyanın diline düştü

16.06.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane dizisi Çukur'da hayat verdiği Vartolu karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Erkan Kolçak Köstendil, kendisi gibi oyuncu eşi Cansu Tosun ve arkadaşlarıyla İskoçya'ya gitti. Ünlü oyuncu davet için gittiği İskoçya'da yöresel kıyafet kilt giydi, sosyal medyanın diline düştü.

İskoçya'ya giden Erkan Kolçak Köstendil etek giydi! Sosyal medyanın diline düştü

Rol aldığı yapımlarla adından sık sık söz ettiren Erkan Kolçak Köstendil eşi Cansu Tosun ve arkadaşlarıyla bir davet için İskoçya'ya gitti. Ünlü çifte, Hazar Ergüçlü ve Müjde Uzman eşlik etti.

Kolçak Köstendil, İskoçların yöresel kıyafeti kilt giydi. Tosun, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Erkan Kolçak Köstendil'in yöresel kilt kıyafeti sosyal medyanın diline düştü.

Erkan Kolçak Köstendil 1

Sosyal medyada ünlü oyuncuya; 'Etek çok güzel Erkan', 'Erkan'a etek çok yakışmış', 'İstemsizce güldüm', 'Senin gibisine etek giymek yakışır mı be abim' gibi yorumlar yapıldı.

Erkan Kolçak Köstendil 2

1983 yılında Bursa’da doğan Erkan Kolçak Köstendil, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

Erkan Kolçak Köstendil 3

2008 yılında “Güz Sancısı” filmi ile sinemaya adım atan Köstendil, Sakarya Fırat, Merhamet ve Ulan İstanbul dizilerinde rol aldı.

Erkan Kolçak Köstendil 4

Erkan Kolçak Köstendil, 2018 yılında kendisi gibi oyuncu Cansu Tosun ile evlendi. Çiftin Marsel adından bir çocukları var.

Erkan Kolçak Köstendil 5

Erkan Kolçak Köstendil 6

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