KADIN

Islak mendile yasak geliyor

Fatma Güneşli Fatma Güneşli
SAĞLIK HABERLERİ  | 08.05.2018 10:37 | Son Güncelleme

İngiltere'de 2020 yılından itibaren pet şişede su satışının yanı sıra ıslak mendillerin de üretim ve satışına yasak getirilmesi gündeme geldi.

Islak mendile yasak geliyor

İngiltere'de plastik kirliliğine karşı başlatılan mücadele kapsamında, 2020 yılından itibaren pet şişede su satışının yanı sıra ıslak mendillerin de üretim ve satışına yasak getirilmesi gündeme geldi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; ıslak mendiller doğada uzun süre yok olmuyor ve tuvalete atıldıkları zaman kanalizasyon sistemlerinde tıkanmalara yol açıyor.

ATIKLAR DOĞADA NE KADAR SÜREDE YOK OLUYOR?

Strafor 5000 yıl

Cam Şişe 4000 yıl

Plastik 1000 yıl

2

Poliüretan 1000 yıl

Telefon kartı 1000 yıl

Balık oltası 600 yıl

Plastik tabak 500 yıl

Pet şişe 400 yıl

Pil 300 yıl

Alüminyum 100 yıl

Çakmak 100 yıl

Ciklet 5 yıl

3

Sigara 1 yıl

Bez parçası 6 ay

Gazete 3 ay

Kağıt havlu 1 ay

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ıslak mendil yasak ingiltere

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