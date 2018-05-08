Islak mendile yasak geliyor

İngiltere'de plastik kirliliğine karşı başlatılan mücadele kapsamında, 2020 yılından itibaren pet şişede su satışının yanı sıra ıslak mendillerin de üretim ve satışına yasak getirilmesi gündeme geldi.
Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; ıslak mendiller doğada uzun süre yok olmuyor ve tuvalete atıldıkları zaman kanalizasyon sistemlerinde tıkanmalara yol açıyor.
ATIKLAR DOĞADA NE KADAR SÜREDE YOK OLUYOR?
Strafor 5000 yıl
Cam Şişe 4000 yıl
Plastik 1000 yıl
Poliüretan 1000 yıl
Telefon kartı 1000 yıl
Balık oltası 600 yıl
Plastik tabak 500 yıl
Pet şişe 400 yıl
Pil 300 yıl
Alüminyum 100 yıl
Çakmak 100 yıl
Ciklet 5 yıl
Sigara 1 yıl
Bez parçası 6 ay
Gazete 3 ay
Kağıt havlu 1 ay
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