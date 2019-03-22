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İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 11:43 | Son Güncelleme

Toplantı kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla aile fotoğrafı çektirildi

İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı

İSTANBUL (AA) - Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ve Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı'nda aile fotoğrafı çekildi.

The Grand Tarabya'da düzenlenen toplantıda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımcılara hitap etti.

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters, İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, İİT Kadın Danışma Konseyi Başkanı Esra Albayrak, üye ülke ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla aile fotoğrafı çekildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekiminin ardından üye ülke temsilcileriyle sohbet etti.

İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı

İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı

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