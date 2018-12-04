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İşler tersine döndü! Kadınlar şimdi çirkinlik için yarışıyor

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 04.12.2018 10:45 | Son Güncelleme

Filtreli, bol efektli, doğru açılı ve inanılmaz makyaj oyunlarını Instagram'da bol bol görüyoruz. Ancak yeni trendle kadınlar ''çirkin pozlarıyla'' gündeme gelmeye başladı. Pretty Girls Making Ugly Faces adlı bir sosyal medya hesabında güzel kadınlar, suratlarını çirkinleştirerek fotoğraflarını paylaşıyor.

İşte öncesi ve sonrası fotoğraflarıyla aynı kişi olduğunu anlamanızı zorlaştıracak kareler...

Sosyal medya güzelleri çirkinleşti

''30 olmak çok çekici. Çirkinliğimle herkese meydan okuyorum''

''30 olmak çok çekici. Çirkinliğimle herkese meydan okuyorum''
Instagram kullananlar, genelde kusursuz fotoğraflarını paylaşmayı tercih ediyor. Bol filtreli, doğru aydınlatmalı fotoğrafları hepimiz biliyoruz. Ancak yeni başlayan trend, bu alışkanlığı tersine çevirecek cinsten.

''Bazen presentable olayım diyorum ama...''

''Bazen presentable olayım diyorum ama...''
Güzel kadınlar artık yüzlerini çirkinleştirmeye başladı. Kadınlar yüzlerini çirkinleştirerek çektikleri fotoğrafları paylaşıyor. Amaç, güldürmek olduğu kadar farkındalık da yaratmak.

''Hadi itiraf edin duş sonrası siz de böylesiniz''

''Hadi itiraf edin duş sonrası siz de böylesiniz''
Tumblr’da açılan Pretty Girls Making Ugly Faces (Güzel Kızlar Yüzlerini Çirkinleştiriyor) adlı akım birçok kadının ilgisini çekmiş durumda.

''Hamile değilim sadece yetenekliyim''

''Hamile değilim sadece yetenekliyim''
‘Çirkinleşen yüzlerini gösteren kadınların’ amacı sadece güldürmek değil aslında sosyal medyadaki kusursuzluk trendini yıkmak. Çünkü kusursuz görünen insanların da hepimiz gibi insan olduğunu hatırlatmak.

''Facebook profiliniz vs etiketlendiğiniz fotoğraflar''

''Facebook profiliniz vs etiketlendiğiniz fotoğraflar''
İşte Bored Panda’nın derlediği, hem güldüren hem de farkındalık yaratan ‘Çirkinleşen Yüzler’ fotoğrafları...

''Merhaba güzel ama çirkin kızlar''

''Merhaba güzel ama çirkin kızlar''

''Sevgili internet yeteneklerime bakmak ister misin?''

''Sevgili internet yeteneklerime bakmak ister misin?''

İşte çirkinleşmek için şekilden şekile giren diğer kadınlar...

İşte çirkinleşmek için şekilden şekile giren diğer kadınlar...
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Anahtar Kelimeler:
trend akım Pretty Girls Making Ugly Faces

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