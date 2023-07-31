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Kulisleri hareketlendiren isim adaylığını açık açık ilan etti! Turgut Altınok'tan 'Mansur Yavaş' çıkışı: 'Ankara'ya ok gibi biri lazım'

31.07.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçim tartışmalarını en çok İstanbul meşgul etse de başkent Ankara'da rekabetin nasıl geçeceği de merak ediliyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yeniden aday olup olmayacağı netleşmedi ancak aday olması durumunda AK Parti'den karşısına çıkması muhtemel isimler kulisleri hareketlendirdi. Son olarak adaylık sahnesine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok çıktı! Altınok'un Mansur Yavaş sözleri seçim gündemine damgasını vuracak...

Kulisleri hareketlendiren isim adaylığını açık açık ilan etti! Turgut Altınok'tan 'Mansur Yavaş' çıkışı: 'Ankara'ya ok gibi biri lazım'

Türkiye 2023 seçimlerini geride bırakırken bu kez gözler 2024 Mart'ında gerçekleşecek yerel seçimlere çevrildi. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' adımları devam ederken sessizliğini koruyan ABB Başkanı Mansur Yavaş'a rakip çıktı.

'HAZIRIM' MESAJI

Ankara kulislerinde CHP'li Mansur Yavaş'ı İYİ Parti'nin de kendi adayı olarak göstermek istediği konuşuluyor. Yavaş'tan konuyla ilgili bir açıklama gelmezken aday olması durumunda AK Partili rakibi olması beklenen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, HaberTürk'e yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret ederek 'hazırım' mesajı verdi.

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MANSUR YAVAŞ GÖNDERMESİ

Keçiören'de yıllarca başarılı bir belediye başkanlığı performansı sergilediğini belirten Altınok, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı mısınız?" sorusuna yanıtında "Görev verilirse hazırız. Projelerimiz hazır. Ankara’yı biliyoruz. Ankaralılar bizi biliyor. Yavaş’tan sonra Ankara’ya ok gibi biri lazım" ifadelerini kullandı.

'HER KESİMDEN OY ALABİLİRİM' ÇIKIŞI

AK Parti’nin adayının Ankara’da her kesimden oy alabilecek biri olması gerektiğini savunan Altınok, "2019 yerel seçimlerinde Keçiören'de bizim her kesimden oy alabildiğimiz net bir şekilde görüldü. Ankara genelinde de ipi göğüsleyecek oyu alma potansiyelimiz fazlasıyla mevcuttur. Partimiz, ittifakımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız takdir ederse biz Ankara Büyükşehir için hazırız" dedi.

AKŞENER "EFSANE BELEDİYE BAŞKANI" DİYEREK ANMIŞTI

Turgut Altınok'un kızı Ayça Altınok 19 Haziran 2018'de İYİ Parti'ye katılmış, rozetini takan Meral Akşener "Efsane belediye başkanının kızı" demişti. 2019 yerel seçimlerinde Turgut Altınok, Keçiören Belediye Başkanlığına aday gösterilince kızı İYİ Parti'den istifa etmişti.

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Mansur Yavaş turgut altinok

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