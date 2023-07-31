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Herkes İstanbul'u beklerken... Cumhur İttifakı'ndan sürpriz yerel seçim hamlesi! Bakan aday olabilir...

31.07.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP içerisinde genel başkan Kılıçdaroğlu'na muhalefet devam ederken, İstanbul ve Ankara için adayın kim olacağı ise henüz netlik kazanmadı. Ekrem İmamoğlu, değişim çağrısını her geçen gün yeniliyor. AK Parti ve MHP'de de seçim için çalışmalar başladı. Herkesin gözü İstanbul'da...

Herkes İstanbul'u beklerken... Cumhur İttifakı'ndan sürpriz yerel seçim hamlesi! Bakan aday olabilir...

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı için birçok isim konuşuluyor. Kulislerde eski bakanlardan Murat Kurum'un adı ön planda. Kurum haricinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Esenler Belediye Başkanı Göksu, Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen'in isimleri de konuşuluyor. Erdoğan'ın İzmir planı da merak ediliyor.

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Hem AK Parti hem de MHP'nin hedefinde CHP belediyeleri var. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Mersin gibi şehirler hedefleniyor. Eski bakanın adı da adaylık için geçiyor.

BAKAN ERSOY SÜRPRİZİ GELEBİLİR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm kenti olan Antalya'yı CHP'den geri almak istiyor. Bu nedenle Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy olabilir!

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İZMİR İÇİN DE 'ÖZGENER' BEKLENİYOR

İzmir için de Eski TFF Başkanı Mahmut Özgener'in adı geçiyor. Mahmut Özgener, İzmir'de daha önce belediye başkanlığı yapan Osman Kibar'ın torunu.

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seçim İstanbul Mehmet Nuri Ersoy

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