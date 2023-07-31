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  4. Kılıçdaroğlu'na yanıt verip "Asıl onlar utansın" dedi! Genel başkanlığa açık kapı bırakan Özgür Özel'den gündem yaratacak 'İmamoğlu' mesajı

Kılıçdaroğlu'na yanıt verip "Asıl onlar utansın" dedi! Genel başkanlığa açık kapı bırakan Özgür Özel'den gündem yaratacak 'İmamoğlu' mesajı

31.07.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimler sonrası siyasetin gündemindeki en hareketli tartışmaları yaşayan CHP'de adı en öne çıkan isimlerden biri Grup Başkanı Özgür Özel. Genel başkanlığa adaylığı sorulduğunda "Sorumluluktan kaçmam" diyen Özel bir kez daha açık kapı bıraktı. Kılıçdaroğlu'nun görevine devam etmesi tartışmaları sürerken Özel'in "Bir genel başkan görevi ne zaman bırakmalı?" sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti. Kurultay çağrısı yapan Özel, Kılıçdaroğlu'na sızdırılan Zoom toplantısıyla ilgili de yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'na yanıt verip "Asıl onlar utansın" dedi! Genel başkanlığa açık kapı bırakan Özgür Özel'den gündem yaratacak 'İmamoğlu' mesajı

CHP 'değişim' tartışmalarıyla sancılı bir süreçten geçerek adım adım kurultaya ilerlerken Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu gibi Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu devralabileceği değerlendirilen isimler arasında sayılıyor. Kılıçdaroğlu'ndan habersiz, İmamoğlu'nun moderasyonunda gerçekleşen Zoom toplantısına katılmasıyla yeniden gündeme gelen Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ile ilgili ses getirecek mesajlar verdi.

"KAYGILARIMIZ ARTIYOR"

Özgür Özel seçim sonrası parti tabanındaki rahatsızlığın altını çizerek "Partimizin almış olduğu en ağır yenilgilerde dahi, baraj altında kaldığımızda bile yaşanmamış bir öfke söz konusu. Bu durumun yok sayılması kaygılarımızı artırıyor" dedi.

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"PARTİSİNİ İKTİDARA TAŞIYAMIYORSA GÖREVİ BIRAKMASI BEKLENİR"

CHP'de en çok tartışılan konulardan biri Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakıp bırakmayacağı. Cumhuriyet gazetesine konuşan Özgür Özel "Bir siyasi parti genel başkanı sizce ne zaman görevi bırakmalı?" şu yanıtı verdi:

"Bugünlerde dönem sınırlaması çok tartışılıyor. Bunun olmasının partiye bir dinamizm katacağını değerlendiriyorum. Dönem sınırlaması ölçülebilir, kanıta dayalı bazı koşullar tarif edilerek, mutlak başarı şartıyla istisnaya tabi tutulabilir. Ayrıca bir liderin, partisini iktidara taşıyamayacağına, büyütemeyeceğine inandığı anda görevini bırakması en doğal demokratik beklentidir."

GENEL BAŞKANLIK İÇİN AÇIK KAPI BIRAKTI

28 Mayıs yenilgisini travma olarak nitelendiren Özgür Özel, "Bu büyük üzüntüyü yaşadığımızdan beri sorumluluk almak gerekirse en üst düzeyde sorumluluk almak gerektiğini, fedakarlık yapmak gerekirse fedakarlıktan kaçınmamak gerektiğini anlatıyorum" sözleriyle CHP Genel Başkanlığı için kapıyı açık bıraktı.

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"KURULTAY İLK FIRSATTA YAPILMALI"

CHP'de kurultayın gerçekleşeceği tarih belirsizliğini koruyor. Kılıçdaroğlu 2024'teki yerel seçimlerden önce yapılması gerektiğini savunmuştu. Özgür Özel de görüşünü "Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden iktidar alternatifi olabilmesi için kurultayımızın olabildiğince erken olması gerekmektedir" sözleriyle dile getirdi.

"SIZDIRMALARLA SİYASETİ DİZAYN EDEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNENLER UTANSIN"

Özgür Özel'in de katıldığı, CHP Genel Merkez'inden habersiz yapılan ve görüntüleri sızdırılan Zoom toplantısına ilişkin Kılıçdaroğlu "etik olarak rahatsız edici" demiş, "Kuralın dışına çıkıldığında ve tekrarlandığında gereğini yaparım" uyarısında bulunmuştu. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini şöyle değerlendirdi:

"Söz konusu zoom toplantısında katılanlar Parti Meclisi’nin ya seçilmiş ya doğal üyeleri. Sızdırılan toplantıda utanılacak hiçbir şey yok. Utanılması gereken böyle sızdırmalarla siyasetin dizayn edilebileceğinin düşünülmesi. Toplantını kendisi son derece ahlaklı, son derece kurallara saygılı. O video kaydında utanılacak tek bir kelime yok. Kimseyi rencide edecek ifade yok. O toplantıya katılanlar arasında hiyerarşi yok, kimse kimseye patronaj dayatmıyor, kimse açısından kompleks yapacak bir durum yok."

ZOOM SONRASI KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞME

Özel, sızdırılan Zoom toplantısının ardından Kılıçdaroğlu ile birden çok kez görüştüğünü belirtirken "Ancak bu toplantı özelinde bir konuşma yapmadık" dedi.

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"İBB İÇİN PARTİMİZDEN EN FAZLA OYU İMAMOĞLU ALIR"

Yaklaşan yerel seçimler için Özgür Özel'in CHP'deki en güçlü adayı ise İmamoğlu. Özel şunları söyledi:

"Sayın Ekrem İmamoğlu, 2019 yerel seçimlerini kazanmış, başarılı bir belediye başkanıdır. Genel Başkanımız dahil altı siyasi partinin genel başkanı tarafından 14 Mayıs seçimlerinden sonraki süreç için cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ilan edilecek kadar parti yönetimlerinin ve tabanımızın takdirini kazanmış bir siyasi figürdür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için partimiz adına en fazla oyu alabilecek siyasinin de kendisi olduğu açıktır."

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Ekrem İmamoğlu Özgür Özel CHP

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