KADIN

İsmi yeni olsa da deneyimler çok tanıdık! İşte orgazm boşluğu

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 28.11.2018 15:31 | Son Güncelleme

Yeni yapılan bir araştırma göre, erkekler eşleri ile cinsel ilişki sırasında kadınlardan iki kat daha fazla orgazm olma eğiliminde. Cinsel zevkteki bu tutarsızlığa ise orgazm boşluğu adı veriliyor.

İsmi yeni olsa da deneyimler çok tanıdık! İşte orgazm boşluğu

Adı yeni olabilir ancak deneyimler çok tanıdık! Cinsel zevk içindeki tutarsızlık artık orgazm boşluğu olarak adlandırılıyor.

Bin 683 yeni evli çifte ne sıklıkta orgazm oldukları ve ne kadar tatmin oldukları soruldu. Kadınların yüzde yetmiş yedisi tek başına orgazma ulaşmayı daha kolay bulduğunu ifade ediyor.

4

Erkeklerin yüzde 87'si ise cinsel ilişki sırasıda sürekli orgazm olduklarını, ancak eşlerinin sadece yüzde 49'unun aynı duygu içinde olduğu ifade ediliyor. Peki neden kadınlar erkekler kadar orgazm olamıyor?

2

Bunda anatomik farklılıklar büyük rol oynarken beklentiler, kültür, tutum ve etkisiz cinsel teknikler de kadınların erkekler kadar orgazm olamayışının bir cevabı olarak veriliyor. Daha endişe verici olansa erkekler neler olup bittiğiyle çok fazla ilgilenmiyor. Bu çalışmada erkeklerin yüzde kırk üçü, eşlerinin ne sıklıkta zirveye çıktığını bilmiyordu.

3

Seks terapisti Tracey Cox, orgazm taklidi yapmanın çiftlerin seks hayatının sabote ettiğini söylüyor.

1

Cox, ''orgazm açığını kapatmak için ilk adım, tüm kadınların ilişki sırasında konuşmalarını sağlamaktır. İhtiyacınız olan şey hakkında açık olun. Ve eşinize ne yapması gerektiğini söyleyin. İkinci adım olaraksa orgazm yapmanız gerektiğiniz şekli değiştirin. Seks oyuncakları gibi şeyler kullanabilirsiniz'' diye konuşuyor.

PARTNERKraliyet'te Meghan krizi!Kraliyet'te Meghan krizi!
Çok mastürbasyondan nasıl kurtulurum?Çok mastürbasyondan nasıl kurtulurum?
Bir numaralı katil! İşte yatak odasını etkileyen en önemli sorunBir numaralı katil! İşte yatak odasını etkileyen en önemli sorun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
orgazm boşluğu cinsellik

En Çok Okunan Haberler

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Detaylar ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'ndan Miami'ye ve özel jete veda

Detaylar ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'ndan Miami'ye ve özel jete veda

Gelinin yürek burkan hikayesi! Gözyaşlarınızı tutamayacaksınız

Gelinin yürek burkan hikayesi! Gözyaşlarınızı tutamayacaksınız

Evinizdeki böceklerden kurtulmanın 7 doğal yolu

Evinizdeki böceklerden kurtulmanın 7 doğal yolu

Hamilelikte vajinal akıntı normal mi?

Hamilelikte vajinal akıntı normal mi?

2018 aralık ayı aylık burç yorumları

2018 aralık ayı aylık burç yorumları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çok mastürbasyondan nasıl kurtulurum?

Çok mastürbasyondan nasıl kurtulurum?

Libidonun bir numaralı katili belli oldu! İşte yatak odasını en çok etkileyen sorun

Bir numaralı katil! İşte yatak odasını etkileyen en önemli sorun

Düzenli cinsel meditasyon bakın neler yapıyor?

Düzenli cinsel meditasyon bakın neler yapıyor? Zevki artırmak için...

Orgazm sorununu kendiniz de çözebilirsiniz

Her şey sizin elinizde! Püf noktalarıyla orgazmın doruğuna çıkacaksınız

Kış gelirken dikkat: Cinsel ilişkiye girmek, gribe iyi geliyor

Kış gelirken dikkat: Cinsel ilişkiye girmek, gribe iyi geliyor

Cinsel ilişki süresi ne kadar olmalı?

Cinsel ilişki süresi ne kadar olmalı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.