KADIN

İsmi yeni olsa da deneyimler çok tanıdık! İşte orgazm boşluğu

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 13.10.2019 08:40 | Son Güncelleme

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, erkekler eşleri ile cinsel ilişki sırasında kadınlardan iki kat daha fazla orgazm olma eğiliminde. Cinsel zevkteki bu tutarsızlığa ise orgazm boşluğu adı veriliyor.

İsmi yeni olsa da deneyimler çok tanıdık! İşte orgazm boşluğu

Adı yeni olabilir ancak deneyimler çok tanıdık! Cinsel zevk içindeki tutarsızlık artık orgazm boşluğu olarak adlandırılıyor.

Bin 683 yeni evli çifte ne sıklıkta orgazm oldukları ve ne kadar tatmin oldukları soruldu. Kadınların yüzde yetmiş yedisi tek başına orgazma ulaşmayı daha kolay bulduğunu ifade ediyor.

4

Erkeklerin yüzde 87'si ise cinsel ilişki sırasıda sürekli orgazm olduklarını, ancak eşlerinin sadece yüzde 49'unun aynı duygu içinde olduğu ifade ediliyor. Peki neden kadınlar erkekler kadar orgazm olamıyor?

2

Bunda anatomik farklılıklar büyük rol oynarken beklentiler, kültür, tutum ve etkisiz cinsel teknikler de kadınların erkekler kadar orgazm olamayışının bir cevabı olarak veriliyor. Daha endişe verici olansa erkekler neler olup bittiğiyle çok fazla ilgilenmiyor. Bu çalışmada erkeklerin yüzde kırk üçü, eşlerinin ne sıklıkta zirveye çıktığını bilmiyordu.

3

Seks terapisti Tracey Cox, orgazm taklidi yapmanın çiftlerin seks hayatının sabote ettiğini söylüyor.

1

Cox, ''orgazm açığını kapatmak için ilk adım, tüm kadınların ilişki sırasında konuşmalarını sağlamaktır. İhtiyacınız olan şey hakkında açık olun. Ve eşinize ne yapması gerektiğini söyleyin. İkinci adım olaraksa orgazm yapmanız gerektiğiniz şekli değiştirin. Seks oyuncakları gibi şeyler kullanabilirsiniz'' diye konuşuyor.

PARTNERGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenlerGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenler
Evlilikte kıskançlığın azı, tutkal etkisi yapıyorEvlilikte kıskançlığın azı, tutkal etkisi yapıyor
Aman dikkat! Cinsel ilişkide bunu yapmak kansere neden oluyorAman dikkat! Cinsel ilişkide bunu yapmak kansere neden oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
orgazm boşluğu orgazm

En Çok Okunan Haberler

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

Selin Ciğerci dansıyla görenlerin ağzını açık bıraktı

Selin Ciğerci dansıyla görenlerin ağzını açık bıraktı

'Gerçekten dil öğrenmeye gitmiş'

'Gerçekten dil öğrenmeye gitmiş'

Derin dekolteli kostümle podyumu salladı!

Derin dekolteli kostümle podyumu salladı!

Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu! Ekran başındakiler gözyaşlarını tutamadı

Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu! Ekran başındakiler gözyaşlarını tutamadı

'Fiziken ve ruhen yoruldum'

'Fiziken ve ruhen yoruldum'

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evlilikte kıskançlığın azı, tutkal etkisi yapıyor

Evlilikte kıskançlığın azı, tutkal etkisi yapıyor

Uzmanlar uyarıyor: Oral seks ağız kanseri yapıyor!

Aman dikkat! Cinsel ilişkide bunu yapmak kansere neden oluyor

Yumurta spermi seçerken seçici davranıyor

İtaatkar değil, spermi kendi seçiyor

İlişkinizde bu algı hatalarına düşmeyin!

Uzmanından uyarı: Her gün binlerce ilişki bu yüzden bitiyor

Kadınlar iyi ya da kötü olsun eş seçimlerinde babalarından etkileniyorlar

İyi ya da kötü! Kadınlar bundan etkileniyor

Sonbaharda cinsel gücü korumak için uzmanından 9 öneri

Cinsel gücü gücü korumak için uzmanından 9 öneri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.