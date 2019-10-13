İsmi yeni olsa da deneyimler çok tanıdık! İşte orgazm boşluğu

Adı yeni olabilir ancak deneyimler çok tanıdık! Cinsel zevk içindeki tutarsızlık artık orgazm boşluğu olarak adlandırılıyor.

Bin 683 yeni evli çifte ne sıklıkta orgazm oldukları ve ne kadar tatmin oldukları soruldu. Kadınların yüzde yetmiş yedisi tek başına orgazma ulaşmayı daha kolay bulduğunu ifade ediyor.

Erkeklerin yüzde 87'si ise cinsel ilişki sırasıda sürekli orgazm olduklarını, ancak eşlerinin sadece yüzde 49'unun aynı duygu içinde olduğu ifade ediliyor. Peki neden kadınlar erkekler kadar orgazm olamıyor?

Bunda anatomik farklılıklar büyük rol oynarken beklentiler, kültür, tutum ve etkisiz cinsel teknikler de kadınların erkekler kadar orgazm olamayışının bir cevabı olarak veriliyor. Daha endişe verici olansa erkekler neler olup bittiğiyle çok fazla ilgilenmiyor. Bu çalışmada erkeklerin yüzde kırk üçü, eşlerinin ne sıklıkta zirveye çıktığını bilmiyordu.

Seks terapisti Tracey Cox, orgazm taklidi yapmanın çiftlerin seks hayatının sabote ettiğini söylüyor.

Cox, ''orgazm açığını kapatmak için ilk adım, tüm kadınların ilişki sırasında konuşmalarını sağlamaktır. İhtiyacınız olan şey hakkında açık olun. Ve eşinize ne yapması gerektiğini söyleyin. İkinci adım olaraksa orgazm yapmanız gerektiğiniz şekli değiştirin. Seks oyuncakları gibi şeyler kullanabilirsiniz'' diye konuşuyor.

