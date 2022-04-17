HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İspanya 3 ton kokain yüklü tekneye el koydu: 4 Türk vatandaşı gözaltında

İspanya 3 ton kokain yüklü tekneye el koydu: 4 Türk vatandaşı gözaltında

17.04.2022 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanyol polisi, Kanarya Adaları açıklarında yaklaşık üç ton kokain taşıyan bir balıkçı teknesine el konulduğunu ve beş kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınan mürettebatın dördünün Türk, birinin de Gürcistan vatandaşı olduğu bildirildi.

İspanya 3 ton kokain yüklü tekneye el koydu: 4 Türk vatandaşı gözaltında

İspanyol polisi, Kanarya Adaları açıklarında yaklaşık üç ton kokain taşıyan bir balıkçı teknesine el konulduğunu ve beş kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Reuters haber ajansı haberine göre, "AKT 1" adlı tekne, Çarşamba günü İspanyol takımadalarının yaklaşık 300 deniz mili güneyinde bir İspanyol sahil güvenlik devriyesi tarafından durdurulduğunda kendisini başka bir balıkçı teknesi gibi göstermeye çalıştı.

Yetkililerin Pazar günü yaptığı açıklamada, teknenin Cumartesi günü Las Palmas limanına çekildiği ve gözaltına alınan mürettebatın dördünün Türk, birinin de Gürcistan vatandaşı olduğu bildirildi.

Polis, yakıt depolarından birine gizlenmiş, piyasa değeri 72 milyon euro olduğu tahmin edilen 2,9 ton kokaine el koydu.

AFP haber ajansı, İspanya polisi, ulusal muhafızlar ve maliye bakanlığının ortak yürüttüğü operasyonun, Atlantik Okyanusu'nda uyuşturucuya karşı mücadele eden Lizbon merkezli uluslararası kuruluş MAOC-Narkotik'in ihbarı üzerine yapıldığını yazdı.

İspanya, Kuzey Afrika'dan gelen esrar ile Latin Amerika'dan gelen kokainin Avrupa'ya ana giriş kapısı olarak kullanılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşiyle ilişkiye giren adamın başına gelenler alay konusu oldu! Eşiyle ilişkiye giren adamın başına gelenler alay konusu oldu!
Rusya'dan kritik açıklama: İkisini de vurdukRusya'dan kritik açıklama: İkisini de vurduk
Rusya paylaştı! İlk kez görüntülendilerRusya paylaştı! İlk kez görüntülendiler
Anahtar Kelimeler:
İspanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Süper minili pozu olay oldu! "Bu ne?"

Süper minili pozu olay oldu! "Bu ne?"

Mirası paylaşmayı beklerken şoke oldular! 10 yıllık '25 milyon lira yazılı' çek planları suya düşürdü

Mirası paylaşmayı beklerken şoke oldular! 10 yıllık '25 milyon lira yazılı' çek planları suya düşürdü

Ne yaptın Balotelli! Direkt kırmızı kart ve Trabzonspor detayı...

Ne yaptın Balotelli! Direkt kırmızı kart ve Trabzonspor detayı...

Görüntüler olay olmuştu! 'Asalı büyücü' hakkında flaş karar

Görüntüler olay olmuştu! 'Asalı büyücü' hakkında flaş karar

Rusya'dan kritik açıklama: İkisini de vurduk

Rusya'dan kritik açıklama: İkisini de vurduk

Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Tereyağı diye sattığı ürün bakın ne çıktı

Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Tereyağı diye sattığı ürün bakın ne çıktı

İlginizi Çekebilir

Kilo aldığını sanıyordu! Karnında büyüyen şey bakın ne çıktı

Kilo aldığını sanıyordu! Karnında büyüyen şey bakın ne çıktı

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

25 milyonluk şehirde kaos büyüyor! Evlerine el konulunca...

25 milyonluk şehirde kaos büyüyor! Evlerine el konulunca...

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.