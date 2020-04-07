İspanya'da 88 yaşındaki bir çift koronavirüsü yendi

El País'in aktardığına göre, 1955’te evlenen José Prieto Cerrudo ve Guadalupe Matas Hernández’in 7 kız çocuğu var.

José, 4 Mart’ta kendini kötü hissetti, güçlü bir öksürükle doktora başvurdu, ancak antibiyotik yazılarak eve dinlenmeye gönderildi.

Çift, 8 Mart’ta ailecek evliliğin 65. evlilik yıldönümünü kutladı. Ertesi gün José’nin ateşi yükseldi, şiddetli bir baş ağrısı başladı. Madrid’deki bir hastaneye kaldırılan José’nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Birkaç gün sonra da eşi Guadalupe benzer belirtiler gösterdi ve hastaneye kaldırıldı. Kurallara göre farklı odalarda tutulması gereken çifte aynı odada yatmalarına izin verildi.

İlk iyileşen Guadalupe taburcu olmayı reddetti ve eşinin yanında kalacağını söyledi.

Çift, 30 Mart’ta el ele hastaneden çıktı ve ViIlanueva de la Torre kasabasındaki (Guadalajara) evlerine döndü.

İspanya’da 80 yaş üstü kadınlarda koronavirüs kaynaklı ölüm oranı yüzde 60, erkeklerde yüzde 40 civarında.



