İspanya'da hükümet yetkililerine ölüm tehdidi devam ediyor!

İspanya'da, 4 Mayıs'ta Madrid özerk yönetiminde yapılacak yerel parlamento seçimi öncesinde sol koalisyon hükümetinin üyelerini hedef alan tehdit içerikli mektuplar gönderilmeye devam ediliyor.

İspanya'da 23 Nisan'da İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, Jandarma Genel Komutanı Maria Gamez ve hükümetin küçük ortağı aşırı sol görüşlü Unidas Podemos lideri Pablo İglesias'ı hedef alan tehdit içerikli mektupların ardından Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Reyes Maroto'ya da bir mektup gönderildiği bildirildi.

Maroto, içinde kanlı çakı bulunan bir zarf aldığını, tehdit amaçlı bu zarfla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

İspanyol bakan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda da "Tehdit ve şiddet, demokrasinin sesini asla susturmayacaktır." ifadesini kullanarak, aldığı tehdide karşı gördüğü destekten dolayı teşekkür etti.

TEHDİT İÇERİKLİ MEKTUPLAR

Koalisyon hükümetinin büyük ortağı olan Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) üyesi olan Maroto'nun, Madrid özerk parlamento seçimini kazanmaları haline bakanlık koltuğunu bırakacağı ve Madrid özerk hükümeti başkan yardımcılığına getirileceği açıklanmıştı.