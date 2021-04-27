HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İspanya'da hükümet yetkililerine ölüm tehdidi devam ediyor!

İspanya'da hükümet yetkililerine ölüm tehdidi devam ediyor!

27.04.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin üyelerini hedef alan tehdit içerikli mesajlar gönderilmeye devam ediyor. 23 Nisan'da bazı yetkililere gönderilen tehdit içerikli mektupların ardından bir bakana daha içinde kanlı çakı bulunan bir zarf gönderildiği ortaya çıktı.

İspanya'da hükümet yetkililerine ölüm tehdidi devam ediyor!

İspanya'da, 4 Mayıs'ta Madrid özerk yönetiminde yapılacak yerel parlamento seçimi öncesinde sol koalisyon hükümetinin üyelerini hedef alan tehdit içerikli mektuplar gönderilmeye devam ediliyor.

İspanya'da 23 Nisan'da İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, Jandarma Genel Komutanı Maria Gamez ve hükümetin küçük ortağı aşırı sol görüşlü Unidas Podemos lideri Pablo İglesias'ı hedef alan tehdit içerikli mektupların ardından Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Reyes Maroto'ya da bir mektup gönderildiği bildirildi.

Maroto, içinde kanlı çakı bulunan bir zarf aldığını, tehdit amaçlı bu zarfla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

İspanyol bakan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda da "Tehdit ve şiddet, demokrasinin sesini asla susturmayacaktır." ifadesini kullanarak, aldığı tehdide karşı gördüğü destekten dolayı teşekkür etti.

TEHDİT İÇERİKLİ MEKTUPLAR

Koalisyon hükümetinin büyük ortağı olan Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) üyesi olan Maroto'nun, Madrid özerk parlamento seçimini kazanmaları haline bakanlık koltuğunu bırakacağı ve Madrid özerk hükümeti başkan yardımcılığına getirileceği açıklanmıştı.

İçişleri Bakanı Marlaska, Jandarma Genel Komutanı Gamez ve Unidas Podemos lideri İglesias da 3 gün önce içinde mermi ve ölüm tehdidi içeren mesajların bulunduğu zarflar almıştı.

Hükümet, söz konusu olayı açık bir şekilde kınamadığı için aşırı sağ görüşlü Vox partisini suçluyor.

Vox dışında ülkedeki tüm siyasi partiler, tehdit içerikli mektupları sert bir dille kınadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerilim zirvede! Uzman uyardı: Durum kötüleşecekGerilim zirvede! Uzman uyardı: Durum kötüleşecek
İspanya’daki festival üst üste ikinci kez iptal edildiİspanya’daki festival üst üste ikinci kez iptal edildi
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
İspanya

En Çok Okunan Haberler

Eski gelin adayından iddialı dans

Eski gelin adayından iddialı dans

Mehmet Ceyhan'dan Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'na çağrı

Mehmet Ceyhan'dan Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'na çağrı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma açıklaması

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma açıklaması

Ünlü oyuncu Çukur'a böyle veda etti!

Ünlü oyuncu Çukur'a böyle veda etti!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Sıcaklıklar artmaya başlıyor

Sıcaklıklar artmaya başlıyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Davulcu neye uğradığını şaşırdı

Davulcu neye uğradığını şaşırdı

Sürücüden polise: Aracımda 1 trilyon var

Sürücüden polise: Aracımda 1 trilyon var

Okulun Whatsapp grubunda skandal! Yeni gelişme

Okulun Whatsapp grubunda skandal! Yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.