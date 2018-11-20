İspanya'nın Brexit'e Cebelitarık muhalefeti AB'nin gündeminde

BRÜKSEL (AA) - AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, İspanya'nın, Cebelitarık'ın statüsünün Brexit anlaşmasının dışında tutulmasına yönelik talebine ilişkin, Madrid'in endişelerinin farkında olduklarını, bunların pazar günkü Brexit zirvesinde görüşüleceğini belirtti.

AB Komisyonu Sözcüsü Schinas, günlük basın brifinginde, birliğin Cebelitarık konusundaki tutumunun açık olduğunu ifade ederek "Madrid'in endişelerinin farkındayız ancak şu aşamada devam eden müzakere süreciyle ilgili yorum yapamayız." diye konuştu.

İngiltere ile ilişkilerin, "siyasi deklarasyonun" açıklanmasından sonra netlik kazanacağına işaret eden Schinas, "(Madrid'in) Endişeleri pazar günkü Brexit zirvesinde görüşülecek." ifadelerini kullandı.

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Brexit anlaşma taslağındaki 184. maddede değişiklik istediklerini söylemişti.

Borrell, "Akşamdan sabaha yazılmış gibi." diye nitelendirdiği 184. maddeyi mevcut haliyle kabul etmediklerini ifade ederek "Bu maddenin çok açık olmasını ve AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde Cebelitarık'ın statüsünün dışarıda tutulmasını istiyoruz." demişti.