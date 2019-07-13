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Isparta’da ilginç kaza: otomobil var, sürücüsü yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 06:23 | Son Güncelleme

Isparta’da ana yolda kontrolden çıkarak bankete çarpan, yol kenarındaki elektrik trafosunu devirerek bir lastiği koptuktan sonra güçlükle durabilen otomobilin sürücüsü kayıplara karıştı. Polisin uğraşlarına rağmen, olay yerinde kalan aracın sürücüsü bulunamayınca çekici ile yediemin otoparkına sevk edilerek muhafaza altına alındı.

Isparta’da ilginç kaza: otomobil var, sürücüsü yok

Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 03.15 sıralarında Çünür Mahallesi’ndeki İstanbul Cadde üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, henüz sürücüsü belirlenemeyen 32 AAC 170 plakalı otomobil, Çünür istikametinden kent merkezine seyir halinde olduğu esnada kontrolden çıkarak bankete çarptı.

Banketteki elektrik trafosunu deviren otomobil daha sonra servis yolunda savrularak metrelerce sürüklendikten sonra diğer arkada lastiğinin kopması sonucu güçlükle durabildi.

Durumun haber verilmesiyle birlikte bölgeye ulaşan polis ekipleri, olay yerindeki aracı incelerken, sürücüye ulaşamadı. Sürücünün kazadan sonra bölgeden kaçarak uzaklaştığı belirtildi.

Polis ekipleri bir süre çevrede aradıkları sürücüyü bulamayınca, çekiciye yüklenen araç emniyetin yediemin otoparkına sevk edilerek, muhafaza altına alındı.

Bölgede zarar gören trafo ve kaldırımlarda incelemelerde bulunan ekipler kazayla ilgili tahkikat başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ısparta trafik kazası

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