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Isparta’da düştüğü apartman bahçesinde öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 11:13 | Son Güncelleme

Isparta’da yaşlı adam, yürüdüğü kaldırımın yan tarafında bulunan evin bahçesine düşerek öldü.

Isparta’da yaşlı adam, yürüdüğü kaldırımın yan tarafında bulunan evin bahçesine düşerek öldü. Gece meydana geldiği tahmin edilen ve ev sahipleri tarafından sabah saatlerinde fark edilen adamın cansız bedeni, gerekli incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olay, dün gece saatlerinde Yedişehitler Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, 64 yaşındaki Ahmet Eryılmaz, 108.Cadde’deki kaldırımda yürüdüğü esnada dengesini kaybederek, yol kenarındaki yaklaşık 3 metre derinlikteki apartmanın bahçesine düştü.
Gece meydana geldiği tahmin edilen ve ev sahipleri tarafından sabah saatlerinde fark edilen olay, 112 Acil Servis ve polise haber verildi.
Olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, yapılan incelemede şahsın öldüğünü belirledi.
Eryılmaz’ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin gerekli çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna sevk edildi.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Isparta’da düştüğü apartman bahçesinde öldü

Isparta’da düştüğü apartman bahçesinde öldü

Isparta’da düştüğü apartman bahçesinde öldü

Isparta’da düştüğü apartman bahçesinde öldü

Isparta’da düştüğü apartman bahçesinde öldü

Isparta’da düştüğü apartman bahçesinde öldü

Isparta’da düştüğü apartman bahçesinde öldü

Isparta’da düştüğü apartman bahçesinde öldü

Isparta’da düştüğü apartman bahçesinde öldü

Isparta’da düştüğü apartman bahçesinde öldü

Isparta’da düştüğü apartman bahçesinde öldü

Isparta’da düştüğü apartman bahçesinde öldü

Isparta’da düştüğü apartman bahçesinde öldü

Isparta’da düştüğü apartman bahçesinde öldü

Isparta’da düştüğü apartman bahçesinde öldü

Isparta’da düştüğü apartman bahçesinde öldü

Isparta’da düştüğü apartman bahçesinde öldü

Isparta’da düştüğü apartman bahçesinde öldü

Isparta’da düştüğü apartman bahçesinde öldü

Isparta’da düştüğü apartman bahçesinde öldü

Isparta’da düştüğü apartman bahçesinde öldü

Isparta’da düştüğü apartman bahçesinde öldü

Isparta’da düştüğü apartman bahçesinde öldü

Isparta’da düştüğü apartman bahçesinde öldü

Isparta’da düştüğü apartman bahçesinde öldü

Isparta’da düştüğü apartman bahçesinde öldü

Isparta’da düştüğü apartman bahçesinde öldü
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