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Isparta'da kamyonla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 23:08 | Son Güncelleme

Isparta'da kamyonla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Muhammet Ersoy idaresindeki 42 ACM 323 plakalı kamyon ile Mustafa Çağlayan yönetimindeki 42 TM 571 plakalı otomobil, Çevre Yolu Arak Kavşağı mevkisinde çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Çağlayan ile aynı araçta bulunan İsmahan ve Fadime Çağlayan yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Şarkikaraağaç Doktor Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Şarkikaraağaç trafik kazası

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