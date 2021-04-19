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İsrail 2022 için milyonlarca doz aşı satın alma konusunda Pfizer ile anlaştı

19.04.2021 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail yönetimi, 2022 yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı satın almak için Pfizer firmasıyla anlaşma imzaladığını açıkladı.

İsrail 2022 için milyonlarca doz aşı satın alma konusunda Pfizer ile anlaştı

İsrail ile Pfizer arasında varılan Kovid-19 aşısı anlaşmasını Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Sağlık Bakanı Yuli Edelstein yaptıkları ortak yazılı açıklamayla duyurdu. Anlaşma kapsamında İsrail, gelecek yıl Pfizer'dan Kovid-19 aşısı satın alacak.

'ARTIK KAPANMA OLMAYACAK'

Aşının miktarı ve tutarı hakkında bilgi verilmezken, İsrail basını milyonlarca doz aşı alınacağını yazdı. Moderna ile de Kovid-19 aşısı tedariki konusunda anlaşma yapmayı ümit ettiğini dile getiren Netanyahu, "İsrail, Kovid-19'a karşı mücadelede yine dünyaya liderlik edecek. Artık kapanma olmayacak." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail, Pfizer ile BioNTech firmalarının ortaklaşa geliştirdiği Kovid-19 aşısını tercih etmişti. Nüfusuna oranla dünyada en fazla aşı yapılan ülke olan İsrail'de, 5 milyon 350 bin kişiye aşının ilk dozu, 4 milyon 977 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Ocak 2021'de 10 bine dayanan günlük vaka sayıları son günlerde 200'ün altında düştü. İsrail'de aşılama sayesinde 21 Şubat'tan itibaren Kovid-19 önlemleri gevşetilmiş, dün de açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

(AA)

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