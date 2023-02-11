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  4. İsrail başhahamından deprem izni çıktı! Arama kurtarma çalışmaları için Türkiye’ye gelen İsrail ekibi Şabat duası etti

İsrail başhahamından deprem izni çıktı! Arama kurtarma çalışmaları için Türkiye’ye gelen İsrail ekibi Şabat duası etti

11.02.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler çevredeki 10 ili de etkiledi. Deprem bölgesinde yaşanan felaketin boyutları günün ilk ışıklarında ortaya çıktı. Felaketin sonrasında Türkiye’den ve dünyadan yardım ekipleri deprem bölgesine gönderildi. İsrail hahambaşısı, yayımlandığı bir bildiri ile Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına katılan İsrail ekiplerine deprem özel izni verdi.

Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketleri Türkiye’yle birlikte dünyayı da yasa boğdu. Türkiye’ye çeşitli ülkelerden yardımlar gönderilirken İsrail Türkiye'deki deprem yardım çalışmalarına 450 personelle katıldı. Yahudilik inancına her türlü çalışmanın yasaklandığı ibadet günü olarak kabul edilen Şabat gününde Türkiye’de görev yapan İsrailli arama kurtarma ekibi için özel izin çıktı. İsrailli ekip enkazlarda canla başla çalışırken akşamında ise hep birlikte depremzedeler için Şabat duası yaptı.

BİLDİRİ YAYINLADI

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İsrail'in Aşkenazi baş hahamı Perşembe günü İsrail kurtarma ekiplerini Türkiye'nin depremin vurduğu bölgelerinde kurtarma çalışmalarını Cuma gün batımından Cumartesi gün batımına kadar uzanan Yahudilerin kutsal dinlenme günü olan Şabat'ta sürdürmeye çağırdı.

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David Lau yaptığı açıklamada, "Bu hafta Türkiye'de korkunç bir trajedi yaşandı. Birçok şehri şiddetli bir deprem vurdu ve çok sayıda bina sakinlerinin üzerine çöktü. Kurtarma operasyonları birkaç gündür devam ediyor. Hayat kurtarma ve hayatta kalanları bulma şansı olan her yerde, kurtarma ekipleri faaliyetlerine devam etmelidir” dedi. (AA)

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deprem İsrail

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