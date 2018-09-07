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İsrail Hamas'a ait bir mevziyi vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 21:49 | Son Güncelleme

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Hamas'a ait bir mevziye hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Hamas'a ait bir mevziye hava saldırısı düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Refah kentinin doğusunda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait "gözetleme noktasına" iki füze attı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Öte yandan İsrail Kanal 10 televizyonunun İsrail ordu kaynaklarına dayandırdığı haberde, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait bir mevziyi hedef aldığı belirtildi. Haberde olayın ayrıntılarına yer verilmedi.

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde açtığı ateş sonucu bugün 1 Filistinli genç şehit olmuş, 45 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 170'ten fazla Filistinli şehit oldu, 18 binin üzerinde Filistinli yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze Hamas İzzeddin el-Kassam Tugayları Refah

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