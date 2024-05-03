HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Diyarbakır'da dere kenarında buldukları cisim patladı! Kardeşlerden 1'i öldü, 1'i yaralandı

Diyarbakır'da dere kenarında buldukları cisim patladı! Kardeşlerden 1'i öldü, 1'i yaralandı

03.05.2024 20:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'a Bingöl’ün Karlıova ilçesinden gelerek kırsalda hayvanlarını otlatan kardeşlerin dere kenarında bulduğu cismin patlamasıyla 18 yaşındaki Ömer Koç hayatını kaybetti, kardeşi 15 yaşındaki Hamza Koç ise yaralandı.

Diyarbakır'da dere kenarında buldukları cisim patladı! Kardeşlerden 1'i öldü, 1'i yaralandı

Diyarbakır'dan kötü haber geldi. Olay, akşam saatlerinde Hani ilçesi kırsal Kırım Mahallesi’nde bulunan dere kenarında meydana geldi. Bingöl’ün Karlıova ilçesi Taşlıçay Köyü’nden ilçeye hayvanlarını otlatmak için gelen Koç ailesinin çocukları Ömer ve Hamza Koç, dere kenarında bir cisim buldu. Kardeşlerin cisme dokunmasıyla patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte 2 kardeş yaralandı.

DERE-KENARINDA-BULDUKLARI-CISIM-PATLADI_48925 (2)

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kardeşlerden Ömer’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Hamza Koç ise Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ömer Koç’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Hani Kaymakamı Abdullah Yüksel, olay yerine gelerek patlama hakkında bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Kocaeli! Fabrikada akıllara durgunluk veren olay: Grup seks yaparken yakalandılarYer: Kocaeli! Fabrikada akıllara durgunluk veren olay: Grup seks yaparken yakalandılar
İsveç bu olayı konuşuyor! Terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu ata tecavüz etti, suçüstü yakalandıİsveç bu olayı konuşuyor! Terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu ata tecavüz etti, suçüstü yakalandı
Seçil Erzan'a kötü haber! Mağdur sayısı da, istenilen ceza süresi de arttıSeçil Erzan'a kötü haber! Mağdur sayısı da, istenilen ceza süresi de arttı
Anahtar Kelimeler:
Bingöl Diyarbakır
En Çok Okunan Haberler
Meğer 1 haftadır Türkiye'deymiş! Alex geri döndü, anlaşma sağlandı

Meğer 1 haftadır Türkiye'deymiş! Alex geri döndü, anlaşma sağlandı

Ankara'da kaza yapan Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti

Ankara'da kaza yapan Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti

İsveç bu olayı konuşuyor! Terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu ata tecavüz etti, suçüstü yakalandı

İsveç bu olayı konuşuyor! Terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu ata tecavüz etti, suçüstü yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'bakanlık' önerisini ilk kez açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'bakanlık' önerisini ilk kez açıkladı

Akıllara depremdeki örnek davranışıyla kazınmıştı! Ölümü bir ilçeyi yasa boğdu

Akıllara depremdeki örnek davranışıyla kazınmıştı! Ölümü bir ilçeyi yasa boğdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.