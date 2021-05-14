İsrail'in Gazze'ye 'kara operasyonu iddiasına' peş peşe sert tepkiler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığı yönündeki iddialar sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

İsrail, katliamlarına ve terör eylemlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor.



İşgalci İsrail, yıllardır hukuksuz bir şekilde her türlü insan hakkını ayaklar altına alarak abluka altında tuttuğu Gazze’ye şimdi de kara operasyonu başlatıyor. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 13, 2021

"İsrail, katliamlarına ve terör eylemlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. İşgalci İsrail, yıllardır hukuksuz bir şekilde her türlü insan hakkını ayaklar altına alarak abluka altında tuttuğu Gazze'ye şimdi de kara operasyonu başlatıyor.

Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Mücadelemiz, Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir. Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır."

NUMAN KURTULMUŞ: HEPİMİZİN KALBİ FİLİSTİN'LE, GAZZE'YLE ÇARPIYOR

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, siyonist terör devleti İsrail'in zulmünün yeryüzünün vicdanını kanattığını belirtti.

Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Siyonist terör devleti İsrail'in zulmü yeryüzünün vicdanını kanatıyor. Hepimizin kalbi Filistin'le, Gazze'yle çarpıyor. Hepimiz Kudüslüyüz, hepimiz Mescid-i Aksa'nın evlatlarıyız. Zafer inananlarındır, zafer Filistinlilerindir." ifadelerini kullandı.