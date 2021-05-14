İsrail ordusu "Gazze’ye girildi" açıklamasından geri adım attı

İsrail ordu sözcülüğü, “Gazze’ye girildiği" şeklindeki açıklamasını yinelemekten kaçınarak, yalnızca "saldırının sürdüğünü" belirtmekle yetindi. İsrail Ordusu Yabancı Basın Sözcüsü Jonathan Conricust, yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin saldırı başlattığı Gazze Şeridi'ne "girdiğini" de ifade etmişti.

AA muhabirine konuşan bir diğer İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee ise askerlerin Gazze Şeridi'ne girip girmediğini teyit edemeyeceğini belirterek, "Sadece Gazze Şeridi’ne havadan ve karadan bir saldırı başlatıldığını söyleyebilirim." dedi. Adraee, daha önce Conricust'un yaptığı açıklamalar ile ilgili "tercüme hatası" olduğunu ileri sürdü.

Adraee, "Jonathan’ın (Conricust) dediklerini ne yalanlıyorum ne teyit ediyorum ne de buna ilişkin bir yorum yapıyorum." ifadelerini kullandı.

İSRAİL BASININDAN ORDUYA ELEŞTİRİ

Times of İsrail gazetesinde çıkan bir haberde, ordunun yabancı basını yanlış bilgilendirdiği belirtildi. Haberde Conricust'a "İsrail askerleri Gazze'ye girdi mi?" sorusu yöneltildiğinde buna "Evet" diye cevap verdiği kaydedildi.