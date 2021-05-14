İsrail ordusu "Gazze’ye girildi" açıklamasından geri adım attı

İsrail ordu sözcülüğü, “Gazze’ye girildiği" şeklindeki açıklamasını yinelemekten kaçınarak, yalnızca "saldırının sürdüğünü" belirtmekle yetindi. İsrail Ordusu Yabancı Basın Sözcüsü Jonathan Conricust, yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin saldırı başlattığı Gazze Şeridi'ne "girdiğini" de ifade etmişti.
AA muhabirine konuşan bir diğer İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee ise askerlerin Gazze Şeridi'ne girip girmediğini teyit edemeyeceğini belirterek, "Sadece Gazze Şeridi’ne havadan ve karadan bir saldırı başlatıldığını söyleyebilirim." dedi. Adraee, daha önce Conricust'un yaptığı açıklamalar ile ilgili "tercüme hatası" olduğunu ileri sürdü.
Adraee, "Jonathan’ın (Conricust) dediklerini ne yalanlıyorum ne teyit ediyorum ne de buna ilişkin bir yorum yapıyorum." ifadelerini kullandı.
Times of İsrail gazetesinde çıkan bir haberde, ordunun yabancı basını yanlış bilgilendirdiği belirtildi. Haberde Conricust'a "İsrail askerleri Gazze'ye girdi mi?" sorusu yöneltildiğinde buna "Evet" diye cevap verdiği kaydedildi.
Conricust, İsrail ordusundan yapılan "Gazze'ye havadan ve karadan saldırıyoruz" şeklindeki yazılı açıklamasının ardından sorular üzerine AA, Washington Post ve İsrail'in I24 kanalı dahil bazı yabancı basın kuruluşlarına, "İsrail askerleri Gazze'ye girdi" demişti.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), yaptığı açıklamada “Şu anda Gazze Şeridi’nde IDF kara birliği yok. IDF hava ve kara kuvvetleri Gazze Şeridi’ndeki hedeflere saldırıyor.” ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırı düzenledi.
Gazze'nin kuzey kesiminin doğu ve batı bölgelerinde bulunan farklı hedefler İsrail güçlerince top atışlarının yanı sıra hava ve denizden de eş zamanlı olarak yoğun biçimde bombalandı. Saldırılar nedeniyle kentin kuzeyinde elektrik kesintileri yaşanırken, İsrail ordusunun bombaladığı bölgelerden alevlerin yükseldiği görüldü.
Söz konusu bölgelere ambulans ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.
Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, hava ve kara kuvvetlerinin Gazze Şeridi'ne saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
İsrail ordu sözcülüğü, “Gazze’ye girildiği" şeklindeki açıklamasını yinelemekten kaçınarak, "askerlerin girip girmediğini teyit edemeyiz" dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'a ağır bedel ödetecekleri tehdidinde bulundu.
Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "(Bedel ödetmeyi) Yapıyoruz ve tüm kuvvetimizle yapmaya devam edeceğiz."ifadelerini kullandı.
Henüz son sözün söylenmediğini savunan Netanyahu, Gazze'ye yönelik operasyonun "gerekli görüldüğü sürece" devam edeceğini kaydetti.
Netanyahu ayrıca İsrail içindeki anarşiye sıfır tolerans gösterdiklerini ve düzenin sağlanması için kolluk güçlerine tam yetki verildiğini belirtti.
İsrail, tüm vatandaşlarına "Gazze sınırından uzak durmaları" çağrısında bulundu.
İsrail ordusu, Filistinli direniş gruplarına karşı başlatılan operasyona ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Gazze'den İsrail'in sınır bölgelerine roket saldırılarının artabileceği endişesiyle vatandaşlara sığınaklara girmeleri talimatı verildiği aktarıldı.
Gazze sınırına 4 kilometre mesafede bulunan bölgelerde yaşayan tüm İsraillilerden sığınaklara girmeleri ve ikinci bir duyuruya kadar burada kalmaları istendi.
Öte yandan ABD, devam eden çatışmalar nedeni ile vatandaşlarını İsrail’e seyahat etmemeleri konusunda uyardı.
(AA/İHA)