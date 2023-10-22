Netanyahu bunu beklemiyordu! Mektup yazdılar: 'Derhal harekete geçilmeli, delilleri silmeye başladı'

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Her geçen dakika ölü ve yaralı sayısı artarken İsrail, Gazze'ye yönelik kara harekatı hazırlıklarını devam ettiriyor. İsrailli muhalif bir hareket olan Sivil Demokrasi Hareketi, İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'ya Netanyahu ile ilgili bir mektup gönderdi. İsrail'in Hamas'la ilgili teorisinin tamamıyla çöktüğü belirtilen mektupta "Netanyahu'nun, gelecekte oluşturulacak bir soruşturma komitesinin çalışmasını zorlaştırmak amacıyla delilleri silmeye, belgeleri yakmaya, kayıtları yasaklamaya ve çeşitli önlemler almaya başladığı" dile getirildi.

08.27

ÇİN: 'ARAP VE İSLAM ÜLKELERİNİN MEŞRU TALEPLERİNİN YANINDAYIZ'

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir ile telefonda görüşmesinde İsrail ile Filistin arasındaki süregelen çatışmaya dair fikir alışverişinde bulundu.

Çin'in masum sivillere zarar veren, uluslararası hukuku ihlal eden her tür saldırıya karşı olduğunu belirten Vang, "Filistin sorununda daima barışın, uluslararası hukukun, Arap ve İslam ülkelerinin meşru taleplerinin yanındayız." ifadesini kullandı.

Vang, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile Körfez İşbirliği Konseyinin (GCC), Gazze Şeridi'ndeki duruma dair ortak açıklamasını desteklediğini vurgulayarak, "Savaş ve barış söz konusu olduğunda tüm taraflar jeopolitik değerlendirmeleri bir tarafa bırakmalı, vicdana bağlı kalmalı ve savaşa en kısa sürede son verecek bir uluslararası uzlaşmayı sağlayarak daha büyük insani felaketleri önlemeli." değerlendirmesini yaptı.

İsrail-Filistin çatışmasının kökeninde Filistin topraklarının süregelen işgali ve Filistinlilerin devlet taleplerinin uzun süredir görmezden gelinmesi olduğunu vurgulayan Vang, çatışmayı çözmenin temel yolunun iki devletli çözümünün uygulanması ve Filistin ile İsrail'in barış içinde bir arada var olmasının sağlanması olduğunu belirtti.

Vang, Çin'in, Filistin ulusuna meşru haklarının verilmesini ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının etkin şekilde uygulanarak Filistin sorununun yeniden barışçı çözüm yoluna girmesi desteklediğinin altını çizerek, Orta Doğu'da barışa yönelik çabaların sürdürülmesi için Malezya ve diğer barış sever ülkelerle iletişimi güçlendirmeye hazır olduklarını kaydetti.

Malezya Dışişleri Bakanı Zambry de Çin'in ateşkesi, savaşın sona ermesi, sivillerin korunmasını, diyaloğu ve barış görüşmelerini teşvik eden çabalarını takdir ettiklerini belirterek, iki devletli çözüm ve Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması konsunda hemfikir olduklarını vurguladı.

Malezyalı Bakan, çatışan tarafların en kısa sürede müzakere masasına dönmesinin sağlanması için Çin'in önemli rol oynamasını beklediklerini dile getirdi.