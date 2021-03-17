İsrail, Şam’ı vurdu

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’da füze saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail, gece saatlerinde kontrolündeki Golan Tepeleri’nden Suriye’nin başkenti Şam’a yönelik bir füze saldırısı düzenledi. Saldırıda ölü veya yaralıya ilişkin bilgi verilmezken bölgede büyük bir patlama sesi duyuldu. Patlama seslerinden sonra art arda küçük patlamaların olduğu da aktarıldı.

Suriye basını, atılan füze Suriye Hava Savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıkladı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise, İsrail’in İran müttefikine ait 2 mühimmat deposunu hedef aldığını kaydetti.

