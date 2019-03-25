HABER

İsrail seçimleri Gazze’ye saldırı için ertelenebilir

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2019 14:46 | Son Güncelleme

Knesset Dış İlişkiler ve Güvenlik Komitesi Başkanı Avi Dichter, Gazze’ye saldırı için genel seçimlerin ertelenmesini önerdi.Gazze Şeridi’nden füze fırlatılması üzerine İsrail teyakkuza geçti.

Knesset Dış İlişkiler ve Güvenlik Komitesi Başkanı Avi Dichter, Gazze’ye saldırı için genel seçimlerin ertelenmesini önerdi.
Gazze Şeridi’nden füze fırlatılması üzerine İsrail teyakkuza geçti. Sınıra asker yığmaya başlayan İsrail’den yeni bir açıklama geldi. İsrail Meclisi Knesset’in Dış İlişkiler ve Güvenlik Komitesi Başkanı Avi Dichter, Filistinlilere yönelik geniş çaplı bir saldırı yapılabilmesi için genel seçimlerin ertelenmesini önerdi.
Filistin İslami Cihat Örgütü ise Gazze Şeridi’ne yapılacak olası bir saldırıya en sert şekilde karşılık vereceklerini açıkladı.
İsrail’in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Mişmeret bölgesine günün erken saatlerinde roket saldırısı düzenlenmiş, en az 6 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

PARTNERBalkonda aşka geldiler! Balkonda aşka geldiler!
Aktaş: “Daha önce maça gitmeyenler en ateşli Bursasporlu oldu”Aktaş: “Daha önce maça gitmeyenler en ateşli Bursasporlu oldu”
Aktaş: “Daha önce maça gitmeyenler en ateşli Bursasporlu oldu”Aktaş: “Daha önce maça gitmeyenler en ateşli Bursasporlu oldu”

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Diğer Haberler
Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilen mektubu paylaştı

Twitter'dan paylaştı! İşte o mektup

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Bahçeli: Erdoğan ile kanka halindeyiz

Bahçeli'den Erdoğan çıkışı: Kankayız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Son dakika: Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.