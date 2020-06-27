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İsrail’de ‘BM aracında seks videosu’ için soruşturma başlatıldı

27.06.2020 12:13 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’deki araçlarının birinde kaydedilen ve bir görevliyle bir kadını cinsel ilişki halinde gösterdiği öne sürülen video nedeniyle soruşturma başlattı.

İsrail’de ‘BM aracında seks videosu’ için soruşturma başlatıldı

Birleşmiş Milletler, İsrail'de bir BM aracında kaydedilen ve bir görevliyle bir kadını cinsel ilişki halinde gösterdiği öne sürülen video nedeniyle soruşturma başlattı.

Tel Aviv'de işlek bir caddede araç kırmızı ışıkta beklerken bir apartmandan çekildiği tahmin edilen 18 saniyelik video, sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Videoda 4x4 araçta, kırmızı elbiseli bir kadın, üniformalı bir kişinin kucağında oturuyor. Aracın ön koltuğunda bir kişi daha bulunurken, üzerinde "UN" (BM) harfleri bulunan arabanın sürücüsü görünmüyor. BM, araçtaki kişilerin kimlik tespitinin tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, BBC'ye yaptığı açıklamada videodaki görüntüleri "iğrenç" diye tanımladı.

BM Sözcüsü: Bu iğrenç görüntüler, temsil ettiğimiz her şeye aykırı

Dujarric, "Şoke edici bu görüntüler, temsil etiğimiz her şeye ve BM personeline atfedilen cinsel istismar olaylarıyla mücadele için yaptığımız her şeye aykırı" dedi.

BM, son yıllarda cinsel saldırılar ve istismar haberleri sebebiyle yoğun tepkiler alıyor

Sözcü, videoda görülen kadının seks işçisi olup olmadığının soruşturma sonunda açığa çıkacağını söyledi.

BM personeli, cinsel istismar konusunda sıkı kurallara tabi. Bu kurallara aykırı davrandığı tespit edilen personel disiplin cezasına çarptırılabiliyor.

Kuralları ihlal edenler o ülkeden çekilebiliyor, BM Barış Gücü operasyonlarından men edilebiliyor. Ancak personel hakkında dava açılması, personelin görev yaptığı ülkenin yetkisinde.

Son yıllarda BM personeline yönelik sık sık cinsel istismar suçlamaları yöneltiliyor. Genel Sekreter Antonio Guterres suçlamaların ardından bu konuda "sıfır hoşgörü" politikası uygulama taahhüdünde bulunmuştu.

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