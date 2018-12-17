İstanbul'a bir de böyle bakın

İşte kimilerinin eskiyi yad etmesini sağlayacak kimilerininse bilinmeyen bir dünyanın kapılarını aralamasını sağlayacak o kareler...

Vapur hareket etmeden birkaç dakika önce.

1954 kışı çekilen bu kare İstanbul'daki tuzlama çalışmalarının nasıl yapıldığını anlatıyor.

Aksaray Beyazıt yolu o dönemler de İstanbul'un en işlek noktaları arasında.