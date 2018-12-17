İstanbul'a bir de böyle bakın

İşte kimilerinin eskiyi yad etmesini sağlayacak kimilerininse bilinmeyen bir dünyanın kapılarını aralamasını sağlayacak o kareler...
İşte eski İstanbul
1905 yılında fotoğraflanan Tekfur Sarayı
Vapur hareket etmeden birkaç dakika önce.
1954 kışı kar topu savaşı.
1954 kışı çekilen bu kare İstanbul'daki tuzlama çalışmalarının nasıl yapıldığını anlatıyor.
Aksaray Beyazıt yolu o dönemler de İstanbul'un en işlek noktaları arasında.
1954 yılında İstanbul'da çekilen görüntüde çocukların kar mutluluğu böyle ölümsüzleştiriliyor.
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