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İstanbul'a bir de böyle bakın

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 07:34 | Son Güncelleme

İstanbul'un eski fotoğrafları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Sultanahmet Meydanı'ndan Göksu Deresi'ne, Pierre Loti'den Tekfur Sarayı'na kadar İstanbul'un bambaşka noktalarını göreceğiniz bu kareler 1800'lü yılların sonuna kadar tarihi yolculuğa çıkarıyor.

İşte kimilerinin eskiyi yad etmesini sağlayacak kimilerininse bilinmeyen bir dünyanın kapılarını aralamasını sağlayacak o kareler...

İşte eski İstanbul

Sultanahmet.
Göksu Deresi (1890)
1905 yılında fotoğraflanan Tekfur Sarayı
Pierre Loti (1905)
Vapur hareket etmeden birkaç dakika önce.
İstanbul 1953 kışı.
1954 kışı kar topu savaşı.
1954 kışı çekilen bu kare İstanbul'daki tuzlama çalışmalarının nasıl yapıldığını anlatıyor.
Aksaray Beyazıt yolu o dönemler de İstanbul'un en işlek noktaları arasında.
1954 yılında İstanbul'da çekilen görüntüde çocukların kar mutluluğu böyle ölümsüzleştiriliyor.
Bir zamanlar İstanbul...
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istanbul eski istanbul

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