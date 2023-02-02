İstanbul'a kar yağışı gümbür gümbür geliyor! Resmen esir alacak, gerçek kış yolda: "Vakit kaybetmeden harekete geçin!"

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklamaları merak konusu olurken dikkat çeken bir değerlendirme de Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten'den geldi. Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da pazar günü büyük bir tipi ihtimali olduğunu belirtip uyarıda bulundu. Uzman isim, İstanbul'da kar yağışı için tarih verdi. Ökten pazar günü İstanbul'da kar yağışıyla birlikte fırtına görüleceğini belirtip bu durumun hayatı zorlaştıracağını vurguladı.

KAR HAYATI FELÇ EDECEK!

İstanbul'da beklenen kar yağışının hayatı durma noktasına getireceğini ifade eden Ökten İstanbul Havalimanı'ndan uçuşu olanlar için de açıklamada bulundu.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN UÇUŞU OLANLAR DİKKAT: "FIRTINA HAYATI ZORLAŞTIRACAK!"

Kerem Ökten uçuşu olanlara ilişkin yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"KAR VORTEX ŞEKLİNDE OLACAK"

"İstanbul'da Pazar günü büyük bir tipi ihtimali var. Kar yağışıyla birlikte fırtına hayatı zorlaştıracak. İstanbul havalimanında uçuşunuz varsa gözden geçirmeniz gerekiyor. Kar vortex şeklinde olacağı için çok yoğun..."

UZMAN İSİM 'GERÇEK KIŞ YOLDA' DİYEREK UYARDI: "AZ KALDI!"

Kerem Ökten daha sonraki paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya da örtülük kar alacak. Az kaldı. Konya ve Aksaray'da cuma akşamı etkili bir kar yağışı var...

Avrupa modeli batıda kuvvetli soğuklar ve kar yağışlarını pazar günü başlattı, 11 Şubat'ta bile hâlâ devam edeceğini gösterdi. Ardından büyük bir sistemin temelini attı. Gerçek kış yolda..."





