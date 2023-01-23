İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 2023 İstanbul'a kar yağacak mı? Yağış bekleniyor!

İstanbul'da kar yağışı, ocak ayının sonlarına gelinmesiyle araştırılıyor. Kış ayında sıcaklık mevsim normallerin üzerinde seyrederken İstanbullular kara hasret kaldı. Karın halen yağmaması kuraklık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Peki 2023 İstanbul'a kar yağacak mı? İşte 5 günlük hava durumu...

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da kar yağışının Ocak ayının sonlarına doğru gelebileceği söyleniyor. Kutuplardan inen soğuk hava dalgasının Balkanlar üzerinden ülkemize giriş yapabileceği belirtiliyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Hafta başında; Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı kesimleri için yağış beklentisi var.

Salı günü itibarıyla Marmara Bölgesinde yağışlı hava etkili olacak. Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'de de yağış görülecek. Yer yer sis ve pus etkisini gösterecek.

