HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 2023 İstanbul'a kar yağacak mı? Yağış bekleniyor!

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 2023 İstanbul'a kar yağacak mı? Yağış bekleniyor!

23.01.2023 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'İstanbul'a ne zaman kar yağacak?' sorusu İstanbulluların gündeminde yer almaya devam ediyor. Yılbaşında kar bekleyenler hüsrana uğradı. Ülkemizde kış, önceki senelere göre daha kurak geçiyor. Bununla birlikte kar yağışı da dört gözle bekleniyor. Peki 2023 İstanbul'a kar yağacak mı? İşte 5 günlük hava durumu...

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 2023 İstanbul'a kar yağacak mı? Yağış bekleniyor!

İstanbul'da kar yağışı, ocak ayının sonlarına gelinmesiyle araştırılıyor. Kış ayında sıcaklık mevsim normallerin üzerinde seyrederken İstanbullular kara hasret kaldı. Karın halen yağmaması kuraklık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Peki 2023 İstanbul'a kar yağacak mı? İşte 5 günlük hava durumu...

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 2023 İstanbul'a kar yağacak mı? Yağış bekleniyor!

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da kar yağışının Ocak ayının sonlarına doğru gelebileceği söyleniyor. Kutuplardan inen soğuk hava dalgasının Balkanlar üzerinden ülkemize giriş yapabileceği belirtiliyor.

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 2023 İstanbul'a kar yağacak mı? Yağış bekleniyor!

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Hafta başında; Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı kesimleri için yağış beklentisi var.

Salı günü itibarıyla Marmara Bölgesinde yağışlı hava etkili olacak. Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'de de yağış görülecek. Yer yer sis ve pus etkisini gösterecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Öğretmenim' deyip otomobiline aldığı kız çocuğuna kabusu yaşattı'Öğretmenim' deyip otomobiline aldığı kız çocuğuna kabusu yaşattı
Geçen hafta harekete geçildi! Sevinçte uyuyamamışlar: Buranın altında hazine yatıyorGeçen hafta harekete geçildi! Sevinçte uyuyamamışlar: Buranın altında hazine yatıyor
İsveç'teki skandallar zincirine Türkiye'den sert tepki!İsveç'teki skandallar zincirine Türkiye'den sert tepki!
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul kar yağış

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da yaprak dökümü! 2 ünlü isim birden yarışmadan ayrıldı

Survivor'da yaprak dökümü! 2 ünlü isim birden yarışmadan ayrıldı

Ronaldo'ya Al Nassr'daki ilk maçında büyük tepki!

Ronaldo'ya Al Nassr'daki ilk maçında büyük tepki!

Dakikada 20 mesaj alıyor, 5'i ölüm tehdidi! Skandal 'Türkiye' sözleri

Dakikada 20 mesaj alıyor, 5'i ölüm tehdidi! Skandal 'Türkiye' sözleri

HÜDA-PAR’dan açıklama geldi: AK Parti ile görüşmeler sürüyor

HÜDA-PAR’dan açıklama geldi: AK Parti ile görüşmeler sürüyor

Gültekin Uysal 'Kazanacak aday' diyerek açıkladı

Gültekin Uysal 'Kazanacak aday' diyerek açıkladı

İmamoğlu iddiası! 'Aday gösterilecek'

İmamoğlu iddiası! 'Aday gösterilecek'

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.