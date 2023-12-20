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İstanbul barajlarındaki doluluk oranında sevindiren gelişme! İSKİ paylaştı: Yüzde 98’i dolan baraj bile var…

20.12.2023 13:36 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da kurak geçen yaz ayları sonrası nihayet beklenen yağışlar geldi. Aralıklarla yağan yağmurların ardından da İstanbul'un barajların doluluk oranına ilişkin sevindirici gelişmeler yaşandı. İSKİ'nin açıkladığı son verilerde barajların doluluk oranını yüzde 50'yi geçti. En yüksek doluluk oranı yüzde 98,3 ile Istrancalar Barajı oldu. İşte İstanbul'un barajlarında son durum...

İstanbul barajlarındaki doluluk oranında sevindiren gelişme! İSKİ paylaştı: Yüzde 98’i dolan baraj bile var…

İstanbul'da kurak geçen yaz ve sonbaharın ardından, barajlardaki doluluk oranları yükselişe geçti. Kent genelinde son günlerde etkili olan yağışlar İstanbul'un barajlarına yaradı. İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 50,28 oldu.

İstanbul'un doluluk oranı en yüksek barajı ise Istrancalar oldu. 20 Aralık itibarıyla İstanbul'daki barajlarının doluluk oranı şöyle:

Ömerli Barajı: Yüzde 67,85
Darlık Barajı: Yüzde 60,9
Elmalı Barajı: Yüzde 88,62
Terkos Barajı: Yüzde 38,81
Alibey Barajı: Yüzde 61,59
Büyükçekmece Barajı: Yüzde 39,71
Sazlıdere Barajı: Yüzde 30,74
Istrancalar Barajı: Yüzde 98,03
Kazandere Barajı: Yüzde 44,2
Pabuçdere Barajı: Yüzde 26,24

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AYNI TARİHTE SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ istatistiklerine göre, 20 Aralık tarihli baraj doluluk oranları 2013'te yüzde 38,26, 2014'te yüzde 53,73, 2015'te yüzde 60,56, 2016'da yüzde 38,63, 2017'de yüzde 57,71, 2018'de yüzde 76,42, 2019'da yüzde 34,21, 2020'de yüzde 21,78, 2021'de yüzde 47,25, 2022'de ise yüzde 34,15 olarak kayda geçti.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul baraj doluluk oranı
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