İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Tekirdağ'ı fırtına vurdu! Deniz taştı, çatılar uçtu! Zeytinburnu'nda gemi karaya oturdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Denizi ve Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına ile ilgili uyarılarda bulunmuştu. Uyarıların ardından akşam saatlerinde İstanbul, Bursa ve Çanakkale'de şiddetli fırtına etkisini artırdı.

FIRTINA İSTANBUL'U VURDU

İstanbul'da fırtına, kent genelinde etkili oldu. Ortaköy'de fırtınanın etkisiyle oluşan dalgalar sonucu deniz suyu taştı. Dalgalarla kıyıya sürüklenen çöpler, kaldırım üzerinde birikti.

Ortaköy'e gezmeye gelen bazı vatandaşlar olumsuz hava koşullarına aldırış etmeden dalgalarla fotoğraf çekmeye çalıştı.

KARTAL'DA TEKNE BATTI

Kartal Dragos sahilinde ise bir tekne battı. Silivri sahilinde de dev dalgalar oluştu.

ZEYTİNBURBU AÇIKLARINDA GEMİ KARAYA OTURDU

İstanbul'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkilenirken, deniz trafiği de bu durumdan etkilendi.

Zeytinburnu açıklarında bir gemi dalgaların etkisi ile sürüklenerek karaya oturdu. Gemide bulunan mürettabatı kurtarmak için sahile kurtarma ekipleri yönlendirildi.

ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ DURDURULDU

İstanbul Boğazı'ndaki hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatları seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.

Şehir Hatlarından yapılan açıklamada, İstanbul Liman Başkanlığı kararı ile Boğaz'ın, elverişsiz hava koşulları sebebiyle yerel deniz trafiğine kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Tüm seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Bilgilerinize sunarız." ifadeleri kullanıldı.

BURSA'DA LODOS AĞAÇLARI DEVİRDİ ÇATILARI UÇURDU

Bursa'da etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle ağaçlar yola devrildi, bazı binaların çatıları uçtu.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle merkez Osmangazi ilçesi Hastayurdu Caddesi'ndeki Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki ağaç yola devrildi.

Aynı yolda seyir halindeki bir otobüsün arka camına çarpan çatı sacı nedeniyle 2 yolcu hafif yaralandı. Yolcular 112 Acil Sağlık ambulanslarıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Öte yandan kentin birçok noktasında binaların çatıları uçtu, ağaçlar yola devrildi. Şükraniye Mahallesi’nde lodosun etkisiyle bir binanın çatısı Yüksel Sokak'a uçtu. Elektrik tellerini koparan çatı parçaları, hafif ticari aracın üstüne düştü.



Bursa'da restorasyonla yeniden ayağa kaldırılan Balibey Han'ın üstündeki kafenin verandası da hanın içine düştü. Ekipler bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatarak önlem aldı.

TEKİRDAĞ'DA DENİZ TAŞTI

Tekirdağ'da etkili olan şiddetli lodos sebebiyle dev dalgalar oluştu, deniz taştı. Tsunamiyi andıran görüntüler ortaya çıktı. Akşam saatlerinde lodosun etkisini arttırması ile Tekirdağ'ın Süleymanpaşa kıyılarında dev dalgalar oluştu.

Dev dalgaların oluşması sonucunda deniz sahile taştı. Denizin sahile taşmasıyla birçok alan su altında kalırken adeta tsunamiyi andıran görüntüler ortaya çıktı.

Sahil alanda boyu 10 metreye kadar çıkabilen dev dalgalar etkisini sürdürüyor.

DENİZ OTOBÜSÜ SEFERLERİ İPTAL

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsünün (BUDO) 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, 07.00 ile 12.55 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) karşılıklı 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

ASSOS'TA İŞLETMELER ZARAR GÖRDÜ

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına, Assos'taki turizm işletmelerinde zarara yol açtı.

İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak ve kuvvetli fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi.

İlçe merkezinden Assos'taki turizm işletmelerine ulaşımın sağlandığı Sazlı yolundaki bazı evlerin çatıları zarar görürken, sahilde bulunan turizm işletmelerinin büyük bölümünde hasar meydana geldi. (AA-İHA)







