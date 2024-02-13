İstanbul'da alkolü fazla kaçıran kadın ayakta durmakta zorlandı! Çöp kutusuna girmeye çalıştı... Duran arabaya çarpıp yere düştü

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde kaydedildiği iddia edilen bir görüntü kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Çevrede bulunanların cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde alkol fazla kaçırdığı iddia edilen sarhoş kadının ayakta durmakta zorlandığı anlar yer aldı.
Yanındaki adamın tüm engelleme çabalarına rağmen hızını alamayan kadın çöp konteynerine girmeye çalıştı.
Konteynere giremeyen kadın daha sonra bir arabaya çarparak yere düştü. Genç kadını tutmakta zorlanan adam yoldan sürükleyerek kenara getirmeye çalıştı.