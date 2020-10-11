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  4. İstanbul’da Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi şantiyesinde feci ölüm

İstanbul’da Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi şantiyesinde feci ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 20:09 | Son Güncelleme

Sarıyer Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşaatının şantiyesinde geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalan işçi hayatını kaybetti.

İstanbul’da Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi şantiyesinde feci ölüm

Olay, saat 18.00 sıralarında Sarıyer’deki İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) bağlı Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşaatının şantiye alanında meydana geldi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, Türkmenistan uyruklu olduğu öğrenilen hafriyat kamyonunun sürücüsü, geri manevra yaptığı sırada şantiyede yürüyen işçiyi ezdi. Ağır yaralanan işçi, sağlık ekibinin kaza yerinde yaptığı tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından işçinin cansız bedeni morga kaldırıldı. (İHA)

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