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  4. İstanbul'da büyük tehlike! İşte ilçe ilçe koronavirüs vaka yoğunluk haritası

İstanbul'da büyük tehlike! İşte ilçe ilçe koronavirüs vaka yoğunluk haritası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 12:04 | Son Güncelleme

Hayat Eve Sığar uygulamasına gelen son güncelleme, İstanbul'un ilçelerindeki son durumun boyutunu gözler önüne serdi.

Riskin arttığı ilçelerden gelen koronavirüs vakası haberleri tehlikenin büyüklüğünü gösteriyor.

İşte İstanbul'un ilçelerindeki koronavirüs vaka yoğunluk haritası...

Korkutan görüntü! İstanbul'un bu ilçelerinde büyük tehlike

"Hayat Eve Sığar" uygulamasıyla koronavirüs vaka yoğunluğu haritası görülüyor. Sağlık Bakanlığı, "Hayat Eve Sığar" uygulamasına getirdiği güncellemeyle beraber harita üzerindeki vaka yoğunlukları da değişti.

ARNAVUTKÖY

ARNAVUTKÖY
Koronavirüs vaka yoğunluğu gündemde merak edilen konular arasında bulunuyor. Hayat Eve Sığar uygulamasıyla koronavirüs yoğunluğu görünüyor.

ATAŞEHİR

ATAŞEHİR
Haritada çeşitli renkler kullanılıyor. Sağlık Bakanlığı, "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme getirdi.

AVCILAR

AVCILAR
Kullanıcılar gelen güncellemeyle beraber tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor.

BAĞCILAR

BAĞCILAR
Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan, 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması bir süredir Android ve App Store platformlarında yayında.

BAHÇELİEVLER

BAHÇELİEVLER
Uygulama, koronavirüs testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri gösteriyor.

BAKIRKÖY

BAKIRKÖY
Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini soruyor. Kullanıcılar, ‘ailem’ bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor.

BAŞAKŞEHİR

BAŞAKŞEHİR
Uygulama vatandaşları koronavirüs konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirildi.

BAYRAMPAŞA

BAYRAMPAŞA
Uygulama ile telefon numarası doğrulaması yapılarak adım adım sorulan soruları cevaplayıp, koronavirüs hastalığı ile ilgili şikayetlere göre nasıl davranılması gerektiği belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ
Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına ulaşılabiliyor.

BEYKOZ

BEYKOZ
Uygulamada kırmızı halka, yüksek riskli bölge; yeşil halka ise az riskli bölge anlamına geliyor.

BEYLİKDÜZÜ

BEYLİKDÜZÜ
İşte İstanbul'un ilçelerine göre en yeni corona virüs vaka yoğunluk haritası...

BEYOĞLU

BEYOĞLU

BÜYÜKÇEKMECE

BÜYÜKÇEKMECE

ÇATALCA

ÇATALCA

ÇEKMEKÖY

ÇEKMEKÖY

ESENLER

ESENLER

ESENYURT

ESENYURT

EYÜPSULTAN

EYÜPSULTAN

FATİH

FATİH

GAZİOSMANPAŞA

GAZİOSMANPAŞA

GÜNGÖREN

GÜNGÖREN

KADIKÖY

KADIKÖY

KAĞITHANE

KAĞITHANE

KARTAL

KARTAL

KÜÇÜKÇEKMECE

KÜÇÜKÇEKMECE

MALTEPE

MALTEPE

PENDİK

PENDİK

SANCAKTEPE

SANCAKTEPE

SARIYER

SARIYER

ŞİLE

ŞİLE

SİLİVRİ

SİLİVRİ

ŞİŞLİ

ŞİŞLİ

SULTANBEYLİ

SULTANBEYLİ

TUZLA

TUZLA

ÜMRANİYE

ÜMRANİYE

ÜSKÜDAR

ÜSKÜDAR

ZEYTİNBURNU

ZEYTİNBURNU

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