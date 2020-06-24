İstanbul'da büyük tehlike! İşte ilçe ilçe koronavirüs vaka yoğunluk haritası

Riskin arttığı ilçelerden gelen koronavirüs vakası haberleri tehlikenin büyüklüğünü gösteriyor. İşte İstanbul'un ilçelerindeki koronavirüs vaka yoğunluk haritası...

Korkutan görüntü! İstanbul'un bu ilçelerinde büyük tehlike

"Hayat Eve Sığar" uygulamasıyla koronavirüs vaka yoğunluğu haritası görülüyor. Sağlık Bakanlığı, "Hayat Eve Sığar" uygulamasına getirdiği güncellemeyle beraber harita üzerindeki vaka yoğunlukları da değişti.

ARNAVUTKÖY Koronavirüs vaka yoğunluğu gündemde merak edilen konular arasında bulunuyor. Hayat Eve Sığar uygulamasıyla koronavirüs yoğunluğu görünüyor.

ATAŞEHİR Haritada çeşitli renkler kullanılıyor. Sağlık Bakanlığı, "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme getirdi.

AVCILAR Kullanıcılar gelen güncellemeyle beraber tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor.

BAĞCILAR Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan, 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması bir süredir Android ve App Store platformlarında yayında.

BAHÇELİEVLER Uygulama, koronavirüs testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri gösteriyor.

BAKIRKÖY Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini soruyor. Kullanıcılar, ‘ailem’ bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor.

BAŞAKŞEHİR Uygulama vatandaşları koronavirüs konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirildi.

BAYRAMPAŞA Uygulama ile telefon numarası doğrulaması yapılarak adım adım sorulan soruları cevaplayıp, koronavirüs hastalığı ile ilgili şikayetlere göre nasıl davranılması gerektiği belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına ulaşılabiliyor.

BEYKOZ Uygulamada kırmızı halka, yüksek riskli bölge; yeşil halka ise az riskli bölge anlamına geliyor.

BEYLİKDÜZÜ İşte İstanbul'un ilçelerine göre en yeni corona virüs vaka yoğunluk haritası...

BEYOĞLU

BÜYÜKÇEKMECE

ÇATALCA

ÇEKMEKÖY

ESENLER

ESENYURT

EYÜPSULTAN

FATİH

GAZİOSMANPAŞA

GÜNGÖREN

KADIKÖY

KAĞITHANE

KARTAL

KÜÇÜKÇEKMECE

MALTEPE

PENDİK

SANCAKTEPE

SARIYER

ŞİLE

SİLİVRİ

ŞİŞLİ

SULTANBEYLİ

TUZLA

ÜMRANİYE

ÜSKÜDAR