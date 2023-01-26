HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da çakar denetimi yapıldı! Yaklaşık 16 milyon lira ceza kesildi 

İstanbul'da çakar denetimi yapıldı! Yaklaşık 16 milyon lira ceza kesildi 

26.01.2023 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 25 gün boyunca yapılen denetimlerde, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan sürücülere yaklaşık 16 milyon lira para cezası kesildi. 3 araç 15 gün trafikten men edildi.

İstanbul'da çakar denetimi yapıldı! Yaklaşık 16 milyon lira ceza kesildi 

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik denetimler yaptı. Denetimlere İstanbul geneli 12 sivil, 108 resmi ve 52 motorize olmak üzere toplam 172 polis katıldı. 1 Ocak ve 25 Ocak tarihleri arasında toplam 4 bin 270 aracın kontrol edildiği denetimlerde 165 araca yetkisiz çakar, tepe lambası ve siren bulundurmaktan 4 bin 64 lira ceza kesildi.

qq

Öte yandan emniyet şeridini kullandıkları tespit edilen 3 bin 718 araca 4 bin 64 lira ceza olmak üzere toplam 15 milyon 109 bin 952 lira ceza uygulanırken 3 araç 15 günlüğüne trafikten men edildi. 

ww

Zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü yaptıkları tespit edilen 10 araca ise 436 lira  ceza uygulandı. 25 gün boyunca yapılan denetimlerde toplamda 15 milyon 784 bin 872 lira ceza uygulandı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Loto ne zaman çekiliyor, ne kadar devretti? Süper Loto ne zaman çekiliyor, ne kadar devretti?
Ameliyattan çıkıp... Hastanede doktorların kavgası! 'Beni kanlar içinde bırakıp gittiler'Ameliyattan çıkıp... Hastanede doktorların kavgası! 'Beni kanlar içinde bırakıp gittiler'
Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme! Üçüncü kez gözaltına alındıSinan Ateş cinayetinde yeni gelişme! Üçüncü kez gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Ceza İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Kurtlar Vadisi'nin Bedir'i Levent Güner hayatını kaybetti! Pala'nın emriyle Aslan Akbey'i öldürmüştü

Kurtlar Vadisi'nin Bedir'i Levent Güner hayatını kaybetti! Pala'nın emriyle Aslan Akbey'i öldürmüştü

Cihan Paçacı: ‘Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimi bırakıyorum’

Cihan Paçacı: ‘Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimi bırakıyorum’

Her karede ayrı bir detay! Togg, Almanya’da trafikte saniye saniye görüntülendi…

Her karede ayrı bir detay! Togg, Almanya’da trafikte saniye saniye görüntülendi…

'Kar geliyor' Tarih verildi! Kar ne zaman yağacak? Bölge bölge...

'Kar geliyor' Tarih verildi! Kar ne zaman yağacak? Bölge bölge...

YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu

YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal başlık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal başlık!

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Altınyıldız'da %60 kış indirimi! Beyler tarzınıza hava katacak parçaları keşfetmeye ne dersiniz?

Altınyıldız'da %60 kış indirimi! Beyler tarzınıza hava katacak parçaları keşfetmeye ne dersiniz?

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Flaş fırsat: JBL'in çok sevilen su geçirmez hoparlöründe 100 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: JBL'in çok sevilen su geçirmez hoparlöründe 100 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.