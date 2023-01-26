İstanbul'da çakar denetimi yapıldı! Yaklaşık 16 milyon lira ceza kesildi 

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik denetimler yaptı. Denetimlere İstanbul geneli 12 sivil, 108 resmi ve 52 motorize olmak üzere toplam 172 polis katıldı. 1 Ocak ve 25 Ocak tarihleri arasında toplam 4 bin 270 aracın kontrol edildiği denetimlerde 165 araca yetkisiz çakar, tepe lambası ve siren bulundurmaktan 4 bin 64 lira ceza kesildi.

Öte yandan emniyet şeridini kullandıkları tespit edilen 3 bin 718 araca 4 bin 64 lira ceza olmak üzere toplam 15 milyon 109 bin 952 lira ceza uygulanırken 3 araç 15 günlüğüne trafikten men edildi.

Zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü yaptıkları tespit edilen 10 araca ise 436 lira ceza uygulandı. 25 gün boyunca yapılan denetimlerde toplamda 15 milyon 784 bin 872 lira ceza uygulandı. (DHA)

