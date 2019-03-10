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İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 16:53 | Son Güncelleme

İstanbul Şişli'de bir taksi şoförü, motosiklete çarptı. Kazadan sonra aracından inen taksi sürücüsü, tartıştığı motosiklet sürücüsüne bıçak çekti. O anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Şişli'de yaşandı. Yolda seyir halindeki taksi sürücüsü, bir motosiklete çarptı. Kaza nedeniyle yola savrulan motosiklet sürücüsü, taksiciye tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine bıçak çeken taksici, motosikletlinin üzerine yürüdü. Bıçağı görünce adeta deliye dönen motosiklet sürücüsü de "öldür beni, bıçak çekiyorsan öldüreceksin" diyerek tepki gösterdi.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Motosiklet sürücüsü vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirilirken, taksi şoförü ise olay yerinden ayrıldı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Şişli trafik kavga

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bicak cekiyorsa bir taxici isinden atilmasi lazim avrupada birak bicak cekmeyi ufak tefek uc tane sikayet al isten atilirsin ulkemiz bircok konuda cok ozgur oldugu icin herkes istsdigini yapiyor.
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