İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 EKİM 2022: Elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler!

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler ile planlı kesintilerin ne zaman yaşanacağı ve saat kaçta başlayacağı merak edildi. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklamanın ayrıntılarına erişmek isteyenler arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, 25 Ekim 2022 elektrikler ne zaman gelecek? İşte AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

25 EKİM 2022 ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

25 Ekim elektrik kesintisi listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. AYEDAŞ ve BEDAŞ internet siteleri üzerinden vatandaşların yaşadıkları ilçedeki elektrik kesintilerini sorgulamasına fırsat tanıyor. İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

