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İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler: 18 Eylül 2022 elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ açıkladı!

18.09.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 18 Eylül 2022 Pazar günü BEDAŞ ile AYEDAŞ tarafından paylaşıldı. Anadolu Yakası ile Avrupa Yakasında arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak ilçeler merak konusu oldu. Peki, 18 Eylül 2022 elektrikler ne zaman gelecek? İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yapılan açıklama ile İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesine ilişkin detaylar...

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler: 18 Eylül 2022 elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ açıkladı!

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 18 Eylül 2022 Pazar gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, 18 Eylül 2022 elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya haberimizden ulaşabilirsiniz.

18 EYLÜL 2022 PAZAR ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 18 Eylül 2022 Pazar günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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Anahtar Kelimeler:
elektrik kesintisi Ayedaş bedaş arıza
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