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  4. İstanbul'da feci kaza! Takla atarak yolun karşısındaki duvara çarptı: 3 yaralı

İstanbul'da feci kaza! Takla atarak yolun karşısındaki duvara çarptı: 3 yaralı

11.10.2021 02:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy'de gece saatlerinde seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı daha sonra da takla atarak yolun karşısındaki duvara çarptı. Kaza sonrası otomobil de bulunan 3 kişi yaralandı.

İstanbul'da feci kaza! Takla atarak yolun karşısındaki duvara çarptı: 3 yaralı

Kaza, Bakırköy'de saat 00.15 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre otomobili kullanan Burak Aşçı, Yeşilköy Caddesinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çarparak savruldu. Kaza sonrası savrularak takla atan otomobil yolun karşısındaki duvara çarparak durdu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası sürücü Aşçı ile beraberinde bulunan ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri takla atan otomobilde yaralanan sürücü ve 2 kişiye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri de takla atan otomobilde bir süre inceleme yaptı. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul
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