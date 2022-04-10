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İstanbul'da güzel havayı fırsat bildiler Maltepe Sahili'nde iftar yaptılar

10.04.2022 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar iftar için sahillere akın etti. Çok sayıda aile oruçlarını Maltepe Orhangazi Parkı’nda açmayı tercih etti. İftar saatinde ise parkta adeta adım atacak yer kalmadı.

İstanbul'da güzel havayı fırsat bildiler Maltepe Sahili'nde iftar yaptılar

Ramazan’ın 9’uncu gününde havaların da ısınmasıyla kimi vatandaşlar aileleri ve arkadaşlarıyla iftarlarını Maltepe Orhangazi Parkı’nda yapmayı tercih etti. İftara kısa bir süre kala evde hazırladıkları yiyecekleri getiren İstanbullular, parkta iftar saatini bekledi.

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Arkadaşlarıyla iftar yapmaya gelen bir kişi, "Hazırlık yaptık. Arkadaşlarımızla iftar yapacağız inşallah. Maltepe sahile bir yıldır gelmiyordum. Çok özlemişiz, açık hava, mesafe. Menüde sarma var, fırın makarnamız var. Bir de tatlımız var, mezelerimiz var" dedi.

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İftar yapmayı bekleyen başka bir kişi ise, "Hava çok güzel. Bahar geldi. Arkadaşlarımızla buluşuyoruz. Çorbamız var. Pilavımız var, tavuğumuz var. İçeceklerimiz var, tatlımız var. Salata çeşitlerimiz var. Güzel yani her gün buradayız" diye konuştu.(DHA)

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