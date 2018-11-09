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İstanbul'da hastane önünde dehşet! Sağlık çalışanı bıçaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 08:39 | Son Güncelleme

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ambulans alanına park etmek isteyen bir kişi, tartıştığı sağlık çalışanını bıçakladı.

Olay dün akşam saatlerinde Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji bölümünün önünden meydana geldi. Hastaneye gelen bir kişi, onkoloji bölümünün önünde ambulans için ayrılan alana park etmek istedi. Ambulans şoförü Serkan Taşdelen sürücüye aracını bu alana park etmesinin yasak olduğunu söyledi. İkili arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen kişi sağlık çalışanını sırtından ve kalçasında bıçakladı. Saldırgan hemen olay yerinden yaya olarak kaçarken yaralanan sağlık çalışanı hemen yine aynı hastanenin acil bölümüne kaldırıldı. 112 çalışanının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırgan ise polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucu yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
yüz kere ağırlaştırılmış habis cezası vereceksın bu densizlere , ayrıca habiste yan gelip yatmak yok bütün koğuşun tuvalletlerini her saatte bir temizleyececek, oda yetmez koğuştaki her mahkumun önüne eğilip ben bir gerizekalıyım diyecek hayır hayır buda yetmez gerisini siz getirin...
bıçaklamıştır ama vatanseverdir ankesörle aransaydı vatan haini olacaktı daha mı iyiydi. katiller pavyon fedaileri, mafya babaları, insan tüccarları sohbete gitmedikleri için vatanseverler, milliyetçiler. gerisi hikaye
Ne içiyon birader sen Allahını seviyorsan, ülkedeki profil bu müptezel olmuş herkes ne konuştuğu belli değil
ortalık ucuz serseri kaynıyor. sokak köpekleri bile daha mert bunlardan en azından olur olmaz yere ısırmıyorlar.
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